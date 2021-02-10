Болтливость и критика в адрес HarmonyOS стоили сотруднику Oppo работы

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Негативно отозвался о продукте конкурента — пиши заявление об уходе

Искренность и честность достойны похвалы, но иногда откровенное и правдивое замечание может сильно осложнить жизнь. Лучше промолчать и не подвергать критике продукт конкурента, а своими гаджетами доказывать, что они лучшее. Это важно, когда вы даете комментарий как сотрудник какой-то компании, ведь велика вероятность, что ваши слова будут интерпретированы как позиция самой фирмы. Это на своем опыте убедился сотрудник Oppo, который за несдержанность слов лишился работы.

Как оказалось, он позволил себе нелицеприятно высказаться в отношении операционной системы HarmonyOS от Huawei. Похоже, что он критически и в негативном ключе отозвался о программном продукте конкурента. Как итог — ему пришлось извиниться и покинуть свой пост. А все по причине того, что своими словами он бросил тень на Oppo, и его комментарии трактовали как отношение самой компании к операционке.

Принял ли решение об увольнении сотрудник сам или его попросили покинуть компанию, неизвестно. Как и нет понимания, насколько резкими были его высказывания и возымели ли они действие на поклонников Oppo. В любом случае, он сожалеет о содеянном и понял смысл поговорки «молчание — золото».

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Источник: gizchina