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Болтливость и критика в адрес HarmonyOS стоили сотруднику Oppo работы

29.05.2021 241 1

Негативно отозвался о продукте конкурента — пиши заявление об уходе

Искренность и честность достойны похвалы, но иногда откровенное и правдивое замечание может сильно осложнить жизнь. Лучше промолчать и не подвергать критике продукт конкурента, а своими гаджетами доказывать, что они лучшее. Это важно, когда вы даете комментарий как сотрудник какой-то компании, ведь велика вероятность, что ваши слова будут интерпретированы как позиция самой фирмы. Это на своем опыте убедился сотрудник Oppo, который за несдержанность слов лишился работы.

 

Болтливость и критика в адрес HarmonyOS стоили сотруднику Oppo работы – фото 1

 

Как оказалось, он позволил себе нелицеприятно высказаться в отношении операционной системы HarmonyOS от Huawei. Похоже, что он критически и в негативном ключе отозвался о программном продукте конкурента. Как итог — ему пришлось извиниться и покинуть свой пост. А все по причине того, что своими словами он бросил тень на Oppo, и его комментарии трактовали как отношение самой компании к операционке.

 

Принял ли решение об увольнении сотрудник сам или его попросили покинуть компанию, неизвестно. Как и нет понимания, насколько резкими были его высказывания и возымели ли они действие на поклонников Oppo. В любом случае, он сожалеет о содеянном и понял смысл поговорки «молчание — золото».

 

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Источник: gizchina

Oppo HarmonyOS
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 29.05.2021

Комментарии

Игорь Сухов -2
пошли на хуй
29.05.2021 22:32

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Болтливость и критика в адрес HarmonyOS стоили сотруднику Oppo работы