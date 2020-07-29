Рекордно низкая цена на флагманский POCO F2 Pro
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Как, например, это фантастическое предложение на флагман от Poco – Poco F2 Pro 5G. Любимчика команды Andro-News продают за смешные деньги: всего 352 доллара. За эту сумму вы получите топовый чип от Qualcomm Snapdrago 865, сочный и яркий AMOLED-дисплей со сканером отпечатков пальцев, встроенный в него, отличную автономность благодаря батарейке на 4700 мАч и приятный графический интерфейс MIUI 12 на базе Android 10.
Внимание: предложение только для РФ.
Торопитесь! Такие скидки обычно действуют очень недолго, да и стоки заканчиваются быстро.
POCO F2 Pro 5G
Модель: Snapdragon 865, 6.67" AMOLED, аккум. 4700мАч, 8K Video, NFC
Версия: Global 6/128, BLUE/PURPLE
$351.78 - https://lite.bz/D--TW
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Будь у вас хоть малая доля понимания того, как всё работает, вы бы точно не писали о "топорной рекламе Xiaomi", потому что это просто смешно))) У сяоми НЕТ бюджета на рекламу у блогеров!))) Такой статьи расходов просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ)))