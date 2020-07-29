Рекордно низкая цена на флагманский POCO F2 Pro

1115

Если вы еще не подписаны на наш телеграм-канал с низкими ценами, то чего же вы ждете? Только на Andro-price каждый день мы постим только самые отборные предложения на все, что угодно: от электроники разного размера до одежды и различных аксессуаров. У нас можно найти самые крутые предложения, которые другие сайты могут вам и не показать.

Как, например, это фантастическое предложение на флагман от Poco – Poco F2 Pro 5G. Любимчика команды Andro-News продают за смешные деньги: всего 352 доллара. За эту сумму вы получите топовый чип от Qualcomm Snapdrago 865, сочный и яркий AMOLED-дисплей со сканером отпечатков пальцев, встроенный в него, отличную автономность благодаря батарейке на 4700 мАч и приятный графический интерфейс MIUI 12 на базе Android 10.

Внимание: предложение только для РФ.

Торопитесь! Такие скидки обычно действуют очень недолго, да и стоки заканчиваются быстро.

﻿POCO F2 Pro 5G



Модель: Snapdragon 865, 6.67" AMOLED, аккум. 4700мАч, 8K Video, NFC

Версия: Global 6/128, BLUE/PURPLE

$351.78 - https://lite.bz/D--TW

Промокод "2000VIP"﻿