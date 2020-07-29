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Рекордно низкая цена на флагманский POCO F2 Pro

29.07.2020 1115 8

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Как, например, это фантастическое предложение на флагман от Poco – Poco F2 Pro 5G. Любимчика команды Andro-News продают за смешные деньги: всего 352 доллара. За эту сумму вы получите топовый чип от Qualcomm Snapdrago 865, сочный и яркий AMOLED-дисплей со сканером отпечатков пальцев, встроенный в него, отличную автономность благодаря батарейке на 4700 мАч и приятный графический интерфейс MIUI 12 на базе Android 10.

 

Внимание: предложение только для РФ.

 

Торопитесь! Такие скидки обычно действуют очень недолго, да и стоки заканчиваются быстро.

 

﻿POCO F2 Pro 5G


Модель: Snapdragon 865, 6.67" AMOLED, аккум. 4700мАч, 8K Video, NFC
Версия: Global 6/128, BLUE/PURPLE
$351.78 - https://lite.bz/D--TW
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Рекордно низкая цена на флагманский POCO F2 Pro – фото 1

Xiaomi Poco Poco F2 Pro 5G
Автор: Егор Лебедев Дата публикации: 29.07.2020

Комментарии

Всего комментариев: 8
 
Николай 2
Poco F2 Pro любимчик команды Andro-News ? серьезно? этот смартфон? так почему удивляться, что стас стебется над вами, у вас же в любимчиках не самый лучший клон. и сколько человек из команды его купили? цифра нужна для статистики идиотов. или деньги не пахнут и мы готовы любимчиком кОМАНДЫ назвать любой смарт ради рекламы?
29.07.2020 12:11
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Богдан -1
Перескажите, пожалуйста, весь этот бред о продажности Xiaomi своему психотерапевту. И не забудьте упомянуть, что POCO F2 Pro - это клон.
29.07.2020 12:27
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Николай 0
Вместо того чтобы признавать свои ошибки и делать рекламу не столь навязчиво и топорно, вы предпочитаете ввязываться в споры, пытаясь показать какие мы тут умные, а остальные дураки. Разочарую, вы далеко не так умны и остроумны, банальное упрямство и высокомерие. Продолжайте привлекать школоту и малолеток, которые хавают все тупое и ограниченное.
29.07.2020 12:35
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Богдан -1
Ой)))) Кто бы говорил о высокомерии))) Сам комментатор-Николай собственной персоной решил научить нас как надо работать)))

Будь у вас хоть малая доля понимания того, как всё работает, вы бы точно не писали о "топорной рекламе Xiaomi", потому что это просто смешно))) У сяоми НЕТ бюджета на рекламу у блогеров!))) Такой статьи расходов просто НЕ СУЩЕСТВУЕТ)))
29.07.2020 12:55
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Николай 1
Конечно, есть реферальные ссылки, на которых кто-то зарабатывает. И я ни слова не говорил, что это реклама от Xiaomi. Поменьше ерничайте и то-то вы избирательно тут выступаете в роли защитника. И поверьте, у меня есть доля понимания того, как работают подобные ресурсы. будьте впредь внимательны и не делайте поспешных выводов. это я еще не прошелся по косякам в роликах, там Стасу работы валом.
29.07.2020 13:00
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Николай 0
И для особо борзого Богдана. Это уже 6 статья на сайте, где вы пихаете скидку на Poco F2 Pro. Начинали с 459 баксов, а для украины так и вовсе пытались втюхать его за 549 баксов после анонса. конечно, все продиктовано заботой о пользователях, вы лишь ссылочки реферальные суете, чтобы и вам что перепало от продавца. особенно от тех лохов, которые купили бы его за более чем 500 баксов. конечно, все с заботой о кошельках пользователей. не ждем реального снижения цен, а бомбим ими сразу после выхода смартфона, когда ценники в пиковой фазе. зачем, пусть лохи покупают и позволяют нам на этом зарабатывать. вы же такие честные, правильные альтруисты.
29.07.2020 13:44
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Flare TV -1
Николай, лол блять может потому что он дешевле чем redmi k30 pro?
29.07.2020 13:43
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Николай 0
Ваша воспитанность на нуле. и что такого умного ты сейчас пернул? В чем твой аргумент и причем тут он дешевле Redmi k30 pro? Парень включи мозг и кончай нести бред. Писал в понятном тебе стиле, вижу ты не далекий, поэтому изъяснялся на тебе понятном языке. И да, подлизывай дальше, а не думай
29.07.2020 13:58
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Рекордно низкая цена на флагманский POCO F2 Pro