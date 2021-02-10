Браузер Samsung Internet вышел на ПК с Windows – однако кажется, они на него серьезно не рассчитывают
Но вставить собственный скриншот не смогли
Популярный мобильный браузер Samsung Internet теперь доступен на настольных ПК с Windows. Приложение можно загрузить из Microsoft Store.
Samsung Internet имеет знакомый Chromium-интерфейс и поддерживает расширение Chrome Web Store. При авторизации через аккаунт Samsung можно будет синхронизировать закладки, открытые вкладки и просматривать историю со смартфона.
Однако, самое ироничное здесь то, что в магазине Microsoft Store компания даже не сделала скриншот собственного интерфейса и вставила скриншот браузера Chromium. Это о многом говорит, насколько компании важен этот браузер на ПК.
К сожалению, пока не работает синхронизация паролей, а язык интерфейса ограничен только английским и корейским. Но в целом Samsung Internet для Windows выглядит как полноценный браузер, предлагающий знакомый опыт пользователям Android-смартфонов компании.
Источник - microsoft store