Брезгуете смартфонами Motorola? Moto G100 демонстрирует что не зря

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Motorola не А-бренд, но хорошо известная и легендарная марка. Правда, сейчас от былой славы компании практически не осталось и следа. Сегодня мы знакомимся с Moto G100, чей ценник за предложенный набор характеристик выходит за пределы разумного, особенно, если сравнивать его с Poco F3 или тем же OnePlus 9R. Поговорим об этом аппарате подробнее.

Визуально смартфон не впечатляет и с оглядкой на его ценник даже сложно понять, как можно было предложить дисплей с не самыми миниатюрными рамками и двумя «глазками». Задняя панель — единственное место для самовыражения. В Moto G100 отмечаем квадратный блок основной камеры и назвать такое решение оригинальным точно нельзя. Задняя панель из пластика и это явно удешевляет внешний вид.

Дисплей здесь IPS и, конечно, это не настолько модно и стильно, как OLED, но есть 90 Гц для более плавной картинки. На этом приятные моменты в экране завершились. Есть проблемы с цветопередачей, яркостью и контрастностью. Ситуация с картинкой на дисплее выглядит довольно печально — настроен он очень посредственно.

Здесь у нас Snapdragon 870 и его более чем достаточно для комфортной работы системы. И вроде бы все должно было сложиться хорошо и каких-то серьезных нареканий чип не должен был вызывать. Но Moto G100 смог неприятно удивить. Компания словно «придушила» его потенциал и глушит производительность в играх. Кадровая частота держится не стабильно и не достигает необходимого максимума для комфортной игры.

В Moto G100 используется квадрокамера, но обольщаться не стоит, из четырех сенсоров только два пригодятся для съемки. Количество модулей тут для маркетинга, а не для дела. Снимки днем на основную камеру получаются вполне пристойными и особо придираться тут не стоит. Ночью Moto G100 остается вполне работоспособным при съемке на главную камеру, но по качеству фото откровенно пасует перед POCO F3. Снимкам не хватает детализации и четкости, сделать экстремально хороший снимок не выйдет.

Moto G100 — здоровенный, толстый и с довольно заурядной внешностью смартфон, имеющий при этом только одно ощутимое преимущество в виде стабильного программного обеспечения. Это не универсальный солдат и ориентирован только на тех, кто не разбирается в предложениях от других брендов и по-прежнему испытывает теплые чувства в Motorola. Удивительно, что компания словно существует в другом измерении и предлагает «накрутку» за бренд. Откровенно сильных сторон в нем практически нет, и покупка Moto G100 хороший способ спустить деньги в трубу.