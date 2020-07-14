Бюджетный iPhone за $300? Говорят, такое возможно

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Как бы не излучала оптимизм Apple, продажи ее смартфонов в последнее время падают, и она не может выполнить собственные планы по их реализации. В качестве доказательств падения продаж iPhone стоит упомянуть, что вот уже два года подряд Apple платит Samsung неустойку из-за не востребованности заказанного количества OLED-панелей.

Еще дешевле iPhone SE 2020

Исправить ситуацию может помочь выход более доступных моделей. Поэтому в этом году на рынок вышел iPhone SE 2020 — относительно новый и недорогой аппарат. Выпуск массовых моделей компания на этом не завершит. По слухам, в следующем году может состояться премьера очень недорого, как для Apple, устройства с ценником до $300. Что это будет за смартфон и за счет чего будут добиваться удешевления, не сообщается.

На iPhone SE 2020 есть спрос

Сейчас компания достаточно неплохо продает iPhone SE второго поколения. Ожидается, что Apple сможет занести себе в актив поставки 12-14 млн единиц этого устройства по итогам второго квартала нынешнего года.

Сложно предугадать, на какие ухищрения придется пойти «яблочникам», чтобы добиться низкого прайса в $300. В случае с iPhone SE 2020 компания пошла по пути апгрейда iPhone 8, а необходимая экономия была достигнут за свет экономии средств на разработку и использовании ряд старых комплектующих.

Источник: mydrivers