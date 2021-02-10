Это одна из наиболее недооцененных функций смартфонов!

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Качественное вибро стало важным атрибутом премиальных смартфонов

Когда мы покупаем новый мобильный телефон, обычно смотрим на камеру, экран, процессор и память. Но есть один немаловажный фактор, который часто не замечают: вибрация.

Хорошая система вибрации необходима не только для того, чтобы услышать уведомление, когда вы получаете звонок или сообщение. Она оказывает большое влияние на общее ощущение смартфона в руках обратной связью на любые ваши действия в системе.

После использования смартфона с качественным вибромотором вы вряд ли захотите возвращаться на обычное дребезжащее вибро. Достичь качественной системы вибрации нелегко. Для этого необходимо сочетание хорошего аппаратного обеспечения с качественным программным обеспечением.

Вот почему неудивительно, что самые лучшие системы вибрации находятся в телефонах высокого класса, от компаний имеющих ресурсы, чтобы инвестировать как в аппаратное, так и в программное обеспечение.

Почему вибрация важна?

Качественная вибрация очень сильно влияет на восприятие устройства. Тактильная отдача при наборе текста помогает избежать случайных нажатий, необычный опыт и ощущение во многих играх, даже банальное перемещение по разделам системы становится намного удобнее.

Линейный вибромотор позволяет делать разные по интенсивности и направлению отзывы и это помогает ориентироваться даже не смотря на смартфон.

Также вибрация может повысить безопасность смартфона. Когда вы вводите свой PIN-код или пароль, вы хотите быть уверены, что никто не смотрит. Хорошая система вибрации может предоставить тонкое уведомление о том, что вы вводите конфиденциальную информацию.

Не менее важным помощником качественная вибрация станет для людей с плохим зрением или полностью слепых. Раньше люди с ограниченными возможностями ориентировались только на звуки, а теперь ориентироваться помогает и виброотзыв.

Как выбрать телефон с хорошей вибросистемой

Если вы ищете телефон с хорошей системой вибрации, есть несколько вещей, которые нужно обратить внимание.

Во-первых, ищите телефон с качественным тактильным механизмом. Тактильный механизм – это устройство, создающее вибрацию. В характеристиках он обычно называется "Линейный вибромотор".

Во-вторых, нужно обращать внимание на смартфоны от крупных компаний. Именно в их фирменных оболочках есть программная поддержка работы с подобными вибромоторами. Очень хорошо это реализовано в Realme UI, MIUI 14, Color OS и в Pixel Launcher.

Конечно одним из лидеров является iPhone с их Taptic engine. Apple была одним из пионеров в этом направлении и действительно задает высокую планку качества для конкурентов.

Ну и не надо забывать, что всегда можно почитать или посмотреть обзоры, обычно обозреватели уделяют внимание этому параметру в современных устройствах.

Вот несколько дополнительных советов по выбору телефона с хорошей системой вибрации.

Ищите смартфоны с металлической или стеклянной задней панелью. Эти материалы лучше производят вибрацию, чем пластик.

Избегайте телефонов с тонкими корпусами. Чехлы могут тушить вибрацию.

При покупке б/у смартфона сразу проверяйте вибро на максимальном уровне, со временем после падений даже если снаружи устройство целое вибро может повредиться и издавать неприятные звуки.

Вибрация – не новая технология, но она продолжает активно развиваться. В будущем мы можем увидеть более точную и сильную вибрацию с возможностью точного позиционирования на корпусе смартфона.

Пишите в комментариях, насколько важно для вас качественное вибро в смартфоне?

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