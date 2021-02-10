Это работает? Топ смартфонов до 2000 и что они могут

134

В прошлый раз мы рассматривали смартфоны за 3000 , но есть еще дешевле. Разумеется, сложно в этом случае говорить о неплохих технических характеристиках и продвинутой функциональности, но попытаемся разобраться, какие смартфоны можно приобрести в интернет-магазинах Украины до 2000 грн и на какие характеристики следует рассчитывать.



Этот топ – скорее эксперимент с целью ответа на вопрос, можно ли купить в магазине смартфон за 2000 гривен и стоит ли это делать.

Характеристики смартфонов за 2000 год

Бренды



За 2000 грн вы не найдете новой модели Xiaomi или какого-либо известного бренда. Самая низкая ценовая категория – «королевство» ZTE, Techno, CUBOT и других подобных марок. Брендовые бюджетники такой стоимости доступны только на вторичном рынке.



Версия Android



Есть модели и с Android 11, но можно встретить и варианты с Android 4.4. В случае старых версий операционной системы не следует рассчитывать на нормальную работу программ, их обновление и полноценную функциональность. В ценовой категории до 2000 грн это гораздо более важный параметр, чем для более дорогих телефонов. По большому счету, на версию Android в среднебюджетных смартфонах можно не смотреть – функционал все равно будет современным, но в ультрабюджетниках этот пункт характеристик требует внимания.



Аккумулятор



Обычно самые дешевые смартфоны – батарею с емкостью около 2000 мАч. Но можно найти и модели на 3000-4000 мАч – это придаст много автономности по той же цене. На высокую скорость подзарядки тоже не стоит рассчитывать. Но небольшая батарея означает и небольшой вес – некоторые смартфоны весят менее 150 г. А еще у всех смартфонов в топе съемные крышки и аккумуляторы .

Хранилище файлов



Весьма неприятный момент – малое количество оперативной памяти и встроенного накопителя. Но плюс в том, что все телефоны поддерживают карты microSD , чтобы компенсировать это. Теперь поддержкой карт памяти могут похвастаться далеко не все смартфоны среднего и топового сегмента.



Экран



Интересно, что именно в ценовой категории до 2000 грн. можно найти действительно компактный смартфон. Диагонали 4-5” делают телефон компактным , даже несмотря на широкие рамки сверху и снизу. Если этого недостаточно, можно найти варианты на 5,7”, 6” и 6,1”, но не ждите в этом диапазоне «лопат» 6,5” и больше – их нет. Типовое разрешение экрана – 960х480 пикселей, но есть и больше, например, 1560х720. Матрица – ЖК, но не факт, что IPS.



Связь



Важно: не все смартфоны за 2000 год поддерживают LTE (4G), встречаются и варианты 3G, надо быть внимательным. Плохо, что в самом дешевом сегменте фактически можно забыть о NFC. Беспроводные соединения также не слишком современны и быстры – Wi-Fi 4 (n) и Bluetooth 4.2. Также телефоны оснащены устаревшим разъемом microUSB.

Tecno Pop 5 Go – LTE, лучшая батарея и экран

Tecno Pop 5 Go

Смартфон Tecno 2021 имеет выдающиеся характеристики для своего класса. Он оснащен экраном IPS на 1560х720 точек с диагональю 6,1” – лучшим в этом топе. Рамки экрана очень широкие, но производитель пытался сделать телефон спереди похожим на более дорогие модели (это не очень удалось).



Телефон имеет пластиковый корпус в трех цветах: голубом, бежево-розовом и черном. Сзади расположен сенсор отпечатков пальцев, надпись AI на квадратном блоке с камерой и вспышкой вызывает улыбку. Tecno Pop 5 Go оснащен разъемом microUSB.



Смартфон поддерживает 4G (LTE) и Wi-Fi 5, что тоже неплохо по его цене. А вот Bluetooth только 4.2. Tecno Pop 5 Go имеет 2 слота nano-SIM и слот microSD.



Аппаратные характеристики ожидаема скромны: 4-ядерный процессор Unisoc SC7731E работает на частоте 1,3 ГГц, имеется только 1 ГБ оперативной памяти и 16 ГБ накопитель. Основная камера имеет датчик 5 МП, селфи – 0,3 МП. На смартфоне работает ОС Android 10.0Go.

4G (LTE), 4000 мАч, 1560х720 Tecno Pop 5 Go ﻿ Оценки Камеры: 2/10 Игровая производительность: 3/10 Экран: 4/10 Автономность: 7/10 Скорость зарядки: 3/10 ﻿ Плюсы + 4G (LTE) и Wi-Fi 5 + Батарея на 4000 мАч + экран 1560х720 + Низкая цена Минусы - 1 ГБ оперативной памяти ﻿- Накопитель 16 ГБ ﻿﻿﻿- Камеры 5 МП и 0,3 16 ГБ від 1779 ₴

CUBOT J10 – самый компактный, Android 11

cubot j10﻿

Телефон изготовлен в черном, зеленом и синем цветах. Несмотря на сверхбольшую нижнюю и верхнюю рамку, дизайн телефона даже можно назвать удачным – он аккуратен и удобен. Экран IPS имеет разрешение 480 x 854 диагональ 4 дюйма, что делает смартфон самым компактным в топе. Этому несколько мешают сверхбольшие поля сверху и снизу, но телефон все равно небольшой – 126,3 x 60,6 мм. Правда, толщина – 12,7 мм.



Операционная система смартфона – Android 11 (не GO), что можно считать преимуществом. ОС работает на процессоре Unisoc SC7731e с четырьмя ядрами Cortex-A7 с частотой 1,3 ГГц. Установлены стандартные в классе 1 ГБ оперативной памяти и 32 ГБ накопитель, есть слот microSDXC. Камеры – 5 МП и 2 МП.



CUBOT J10 поддерживает 3G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2. Есть слот microUSB, нет NFC и сканера отпечатков пальцев. Смартфон работает от аккумулятора 2350 мАч.

Ультракомпактный смартфон CUBOT J10 ﻿ Оценки Камеры: 2/10 Игровая производительность: 3/10 Экран: 3/10 Автономность: 4/10 Скорость зарядки: 2/10 ﻿ Плюсы + Компактность + Экран IPS + Android 11 + Низкая цена Минусы - 1 ГБ оперативной памяти ﻿- 3G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2 ﻿﻿﻿- Камеры 5 МП и 0,3 32 ГБ від 1870 ₴

Tecno Pop 3 – «большой» дисплей, «рекордная» камера

Tecno Pop 3﻿

Смартфон работает на полноценном, но устаревшем Android 8.1. У него довольно аккуратный дизайн, предусматривающий два цвета – черный и золотой. Смартфон имеет сканер отпечатков пальцев и батарею на 3500 мАч.



Дисплей Tecno Pop 3 можно назвать большим для своего класса: он имеет диагональ 5,7” и разрешение 960х480. Камеры у него лучшие в топе – 8 МП и 5 МП.



Система работает на процессоре MediaTek MT6580, с теми же, что и у всех, 4 ядра и 1,3 ГГц. Беспроводные протоколы – только 3G, Wi-Fi 4 (802.11n) и неназванная версия Bluetooth (вероятно, 4.2). К 16 ГБ памяти можно добавить карту microSD.

5,7”, 3500 мАч, 8 МП Tecno Pop 3 ﻿ Оценки Камеры: 3/10 Игровая производительность: 3/10 Экран: 3/10 Автономность: 5/10 Скорость зарядки: 2/10 ﻿ Плюсы + Экран 5,7” + Камера 8 МП + Сканер отпечатков + Батарея 3500 мАч Минусы - 1 ГБ оперативной памяти ﻿- 3G, Wi-Fi 4 ﻿﻿﻿- Накопитель 16 ГБ 16 ГБ від 1999 ₴

ZTE Blade L9 – типичный представитель

ZTE Blade L9﻿

Корпус смартфона выполнен в черном или синем цвете. Его вес всего 143 г, а вот толщина большая – 10 мм. Одна из причин малого веса, кроме пластика – батарея всего на 2000 мАч.





Прямоугольный ЖК-экран 5” имеет разрешение 960х480 и плотность пикселей 215 PPI. На смартфоне установлена ОС Android 11.0 Go. Процессор – Unisoc SC7731E: 4 ядра, 1,3 ГГц. Накопитель несколько больше – 32 ГБ, есть 1 ГБ ОЗУ. Телефон имеет основную камеру 5 МП и селфи на 2 МП.



ZTE Blade L9 не имеет сканера отпечатков пальцев и NFC, поэтому на нем не работает нужна во многих случаях аутентификация и Google Wallet. Смартфон поддерживает только 3G, Wi-Fi 4 (802.11n) и Bluetooth 4.2.

5”, 960х480, 2000 мАч ZTE Blade L9 ﻿ Оценки Камеры: 2/10 Игровая производительность: 3/10 Экран: 3/10 Автономность: 4/10 Скорость зарядки: 2/10 ﻿ Плюсы + Компактность + Экран 5”, 960х480 ﻿+ Низкая цена Минусы - 1 ГБ оперативной памяти ﻿- 3G, Wi-Fi 4, Bluetooth 4.2 ﻿﻿﻿- Камеры 5 МП и 2 МП 32 ГБ від 1544 ₴

RugGear RG160 – курьез с кнопками на Android 4.4

RugGear RG160﻿﻿

Этот телефон здесь только "по приколу" – показать, какие "смартфоны" на Android бывают. Его нельзя назвать полноценным смартфоном, хотя бы из-за прошивки на основе устаревшей Android 4.4, которая больше не поддерживается Google. Также он совсем не радует своими аппаратными характеристиками – но есть кнопочки и защита IP68.



В телефоне установлен двухъядерный процессор MediaTek MT6572M с частотой 1 ГГц. 256 МБ оперативной памяти и 512 МБ – как машина времени, которая отправляет на 20 лет назад. Но память можно «добить» 32 ГБ картой microSD.



RugGear RG160 поддерживает две SIM-карты и даже имеет камеру 0.3 МП. Работает это чудо от батареи на 1800 мАч. Крохотный экран имеет диагональ 2,4” и разрешение 320x240.

Кнопочный телефон с Android RugGear RG160 ﻿ Оценки Камеры: 2/10 Игровая производительность: 2/10 Экран: 2/10 Автономность: 2/10 Скорость зарядки: 2/10 ﻿ Плюсы + Компактность + Аппаратные кнопки + Защита IP68 + Низкая цена Минусы - устаревшая ОС ﻿﻿﻿﻿- Слабые аппаратные характеристики

Сегмент до 2000 грн – тот, в котором смело можно посоветовать недорогие телефоны прошлых поколений, бывших в употреблении. В этом случае финансовый риск крайне мал, а технические характеристики будут гораздо лучше. Даже если недобросовестные продавцы подсунут «утопленника» – можно просто купить еще один телефон. Но если нужен новый смартфон, интернет-магазинам есть что предложить, и этим даже можно пользоваться.