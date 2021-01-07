CES 2021 Innovation Awards: лучшие смартфоны

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Жюри CES 2021 назвала лучшие разработки прошлого года, среди которых оказалось девять смартфонов

В понедельник, 11 января стартует ежегодная выставка CES, которая в этот раз пройдет в онлайн-формате. В прошлом году ее еще успели провести в привычном формате до коронавирусной лихорадки. Как всегда, эта выставка небогата на новинки в мире смартфонов и этот год не станет исключением. Но еще до ее старта учредители решили назвать выдающиеся разработки в области потребительской электроники.





При выборе лучших из лучших в расчет брался «выдающийся дизайн» и технологичность продуктов. Обладателями премии CES 2021 Innovation Awards стали девять смартфонов:

Asus ROG Phone 3

LG Wing

LG Velvet 5G

TCL 10 5G

Samsung Galaxy Z Flip 5G

Samsung Galaxy Note20 5G/Note20 Ultra 5G

Samsung Galaxy A51 5G

OnePlus 8 Pro

В числе сильных сторон Asus ROG Phone 3 эксперты отметили систему охлаждения, превосходный звук и футуристичный дизайн, ориентированный на геймеров. TCL 10 5G оказался среди лауреатов благодаря дисплею NXTVISION, качественному звуку и достойной камере. LG Velvet «пленил» пользователей своим дизайном, а LG Wing — форм-фактором. Если говорить о OnePlus 8 Pro. то его попросту назвали ведущим мобильным смартфоном.

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Источник: ces