Доля устройств на Android 13 стремительно растет, какая версия самая популярная сегодня?

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Google имеет значительные успехи в скорости распространения новых версий Android

Новейшая статистика распространения Android от Google показывает, что доля рынка Android 13 с января увеличилась почти в 2.5 раза.

Когда-то Google предлагал ежемесячные обновления для веб-страницы, информирующей разработчиков о проценте Android устройств под управлением определенных версий ОС. Эта информация полезна при определении минимальной поддерживаемой версии Android для приложения, поскольку разработчик будет знать, какой процент потенциальных пользователей он потеряет от такого ограничения.

Те же статистические данные помогают узнать, сколько активных устройств Android используют последние версии.

Однако, учитывая широкий спектр устройств Android, не являющихся телефонами или планшетами (например, цифровые вывески, терминалы и прочее), и медленную скорость, с которой некоторые компании выпускают обновления – статистика часто может выглядеть ужасно по сравнению со статистикой обновлений Apple.

Для меньшей публичности таких стыдных данных Google переместил доступ к информации в Android Studio и начал обновлять ее гораздо реже – ежеквартально вместо ежемесячно.

Январь 2023

В январе Android 13 впервые был добавлен в диаграмму, показав, что обновление было распространено более чем на 5% устройств во всем мире с момента запуска прошлого августа, что, согласитесь, выглядит немного грустно.

Но новая диаграмма показала, что Android 13 совершил неплохой скачок за последние месяцы. Согласно последним данным Google, более 12% телефонов и планшетов Android сейчас работают под управлением Android 13.

Апрель 2023

Для сравнения, первый раз, когда Android 12 официально появился в диаграмме распространения, спустя почти год после выпуска, это обновление получило лишь 13,3% пользователей. Похоже, обещания компании наладить сотрудничество с производителями и ускорить переход на новые версии Android не было пустыми словами.

Несомненно, добиться такого результата удалось благодаря плодотворной работе основных игроков на рынке: Samsung, Xiaomi и брендов концерна BBK, в последние месяцы очень активно обновляющих свои устройства до последней версии зеленого робота.

Доля других версий конечно сократилась, но лидерство продолжает сохранять Android 11 2020 года с долей 23,5% значительно опережая Android 12 и 12L с общей долей 16,5%.

Но это все свежие оболочки на которых все работает без проблем. Больше меня удивила доля в 2,5% на невероятно старых 4 и 5 версиях. Учитывая общее количество активных устройств в примерно 3.5 миллиарда, мы получим почти 90 миллионов старых гаджетов которыми до сих пор пользуются.

А на какой версии зеленого робота работает ваш смартфон и испытываете ли вы какой-нибудь дискомфорт если она не самая свежая?

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Источник: 9to5google