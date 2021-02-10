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Соберется ли OnePlus выпускать и flip телефон? спрос на них больше чем на Fold формат

03.10.2023 186 0

НЕПОНЯЛАЯ СТРАТЕГИЯ

 

Несмотря на предстоящий анонс составленного OnePlus Open (форм-фактора Fold), компания заявляет, что flip-смартфоны пока не в планах.

 

Соберется ли OnePlus выпускать и flip телефон? спрос на них больше чем на Fold формат – фото 1

 

Хотя их материнский бренд Oppo недавно выпустил именно такую модель – Find N3 Flip. И именно сложенные флипы сейчас очень популярны на рынке.

 

OnePlus считает, что их первый сложный смартфон ориентирован на бизнес-элиту, так что форм-фактор "раковины" не подходит.

 

Соберется ли OnePlus выпускать и flip телефон? спрос на них больше чем на Fold формат – фото 2

 

Однако, учитывая успех Galaxy Flip и других, логичнее было бы выпустить версии в обоих форматах, однако тренд по ослаблению OnePlus на фоне Oppo продолжается.

 

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Источник - 9to5google

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 03.10.2023
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Соберется ли OnePlus выпускать и flip телефон? спрос на них больше чем на Fold формат