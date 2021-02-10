Соберется ли OnePlus выпускать и flip телефон? спрос на них больше чем на Fold формат

186

НЕПОНЯЛАЯ СТРАТЕГИЯ

Несмотря на предстоящий анонс составленного OnePlus Open (форм-фактора Fold), компания заявляет, что flip-смартфоны пока не в планах.

Хотя их материнский бренд Oppo недавно выпустил именно такую модель – Find N3 Flip. И именно сложенные флипы сейчас очень популярны на рынке.

OnePlus считает, что их первый сложный смартфон ориентирован на бизнес-элиту, так что форм-фактор "раковины" не подходит.

Однако, учитывая успех Galaxy Flip и других, логичнее было бы выпустить версии в обоих форматах, однако тренд по ослаблению OnePlus на фоне Oppo продолжается.

Читать также - Эксклюзивная версия OnePlus 11R Solar Red: достать будет очень сложно

Источник - 9to5google