Соберется ли OnePlus выпускать и flip телефон? спрос на них больше чем на Fold формат
03.10.2023 186 0
НЕПОНЯЛАЯ СТРАТЕГИЯ
Несмотря на предстоящий анонс составленного OnePlus Open (форм-фактора Fold), компания заявляет, что flip-смартфоны пока не в планах.
Хотя их материнский бренд Oppo недавно выпустил именно такую модель – Find N3 Flip. И именно сложенные флипы сейчас очень популярны на рынке.
OnePlus считает, что их первый сложный смартфон ориентирован на бизнес-элиту, так что форм-фактор "раковины" не подходит.
Однако, учитывая успех Galaxy Flip и других, логичнее было бы выпустить версии в обоих форматах, однако тренд по ослаблению OnePlus на фоне Oppo продолжается.
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Источник - 9to5google
Дата публикации: 03.10.2023
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