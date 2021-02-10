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Чипы TSMC дешевле не станут

19.04.2022 377 0

Чипмейкер не намерен снижать стоимость чипов на фоне начавшегося мирового экономического кризиса

Аналитики утверждают, что мировой экономический кризис уже начался. Долгие годы экономика многих стран росла за счет долгов и стабильной политической ситуации. Сейчас же существовавший баланс разрушен и свой удар нанес коронавирус. Несмотря на надвигающиеся негативные последствия для рынка и спад спроса, TSMC не планирует снижать цены на свою полупроводниковую продукцию.

 

Об этом на собрании акционеров заявил глава чипмейкера Си-Си Вей. Он сообщил, что ценовая политика компании является стратегической и выверенной, а не краткосрочной и беспринципной. Своей продукцией и работой TSMC демонстрирует клиентам, как много она делает для того, чтобы бизнес партнеров рос и развивался.

 

Чипы TSMC дешевле не станут – фото 1

 

Последние пять кварталов производители полупроводников неизменно повышали стоимость своей продукции, ссылаясь на дефицит, рост стоимости комплектующих и сырья. На сегодняшний момент, ряд из них готовы затормозить их рост, но отката назад не будет.

 

При этом разработчики микросхем вынуждены снижать стоимость своих процессоров для компьютеров и различной потребительской электроники из-за падения спроса на них. Те из чипмейкеров, кто не имеет собственных производственных линий недосчитаются прибыли по итогам нынешнего года.

 

Сейчас наибольшим спросом пользуются чипы для автомобильной и промышленного назначения. Чтобы удовлетворить спрос на них, планируется выделить линии, которые были задействованы для выпуска полупроводников для потребительской электроники.

 

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Источник: digitimes

TSMC
Автор: Ирина Кошелева Дата публикации: 19.04.2022

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Чипы TSMC дешевле не станут