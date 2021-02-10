Чипы TSMC дешевле не станут
Чипмейкер не намерен снижать стоимость чипов на фоне начавшегося мирового экономического кризиса
Аналитики утверждают, что мировой экономический кризис уже начался. Долгие годы экономика многих стран росла за счет долгов и стабильной политической ситуации. Сейчас же существовавший баланс разрушен и свой удар нанес коронавирус. Несмотря на надвигающиеся негативные последствия для рынка и спад спроса, TSMC не планирует снижать цены на свою полупроводниковую продукцию.
Об этом на собрании акционеров заявил глава чипмейкера Си-Си Вей. Он сообщил, что ценовая политика компании является стратегической и выверенной, а не краткосрочной и беспринципной. Своей продукцией и работой TSMC демонстрирует клиентам, как много она делает для того, чтобы бизнес партнеров рос и развивался.
Последние пять кварталов производители полупроводников неизменно повышали стоимость своей продукции, ссылаясь на дефицит, рост стоимости комплектующих и сырья. На сегодняшний момент, ряд из них готовы затормозить их рост, но отката назад не будет.
При этом разработчики микросхем вынуждены снижать стоимость своих процессоров для компьютеров и различной потребительской электроники из-за падения спроса на них. Те из чипмейкеров, кто не имеет собственных производственных линий недосчитаются прибыли по итогам нынешнего года.
Сейчас наибольшим спросом пользуются чипы для автомобильной и промышленного назначения. Чтобы удовлетворить спрос на них, планируется выделить линии, которые были задействованы для выпуска полупроводников для потребительской электроники.
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Источник: digitimes
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