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Всем привет! Сегодня мы хотим рассказать вам о таком, как оказалось, важном товаре для каждого украинца, как зарядные станции. И сегодня к нам на осмотр попала станция – Choetech BS005 1200W .





Если с темой «Powerbank» все уже более или менее разобрались, то зарядные станции – это все еще незнакомое для большинства украинцев. И все мы, конечно, знаем, кого можно, так сказать, «благодарить» за углубление знаний о мире дополнительных источников зарядки.



Ведь хотя ситуация в этом дело должна быть лучше прошлого, нельзя надеяться, что ненужность, живущая на востоке по соседству, успокоится в своих попытках отправить нас в мир тьмы. А значит, самое время задуматься о покупке такого гаджета, который на время заменит вам стандартный источник питания.

Choetech BS005 1200W – ты спасешь мир от тьмы?﻿

Технические характеристики

﻿Комплектация и внешний вид

Мощность

﻿Емкость

Зарядка

﻿Аккумулятор

﻿Функционал

﻿Цена и выводы

Видеообзор

Технические характеристики:

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Параметр Choetech BS005 1200W Дисплей: LED Номинальная мощность: 1200 Вт Пиковая мощность: 2400 Вт Форма выходного сигнала: Чистая синусоида Функция ИБП: Да, 10 мс Выходы: Да Розетки (230 В): 2 шт USB Type A (12 Вт): 2 шт USB Type C PD (20 Вт): 3 шт USB Type C PD (100 Вт): 1 шт Авто-прикуриватель выход: Да, 12 В, 10 А Зарядка от солнечных панелей: Да Anderson port: 11,5 – 50 В / 500 Вт Вес: 12,5 кг Материалы корпуса: Алюминий и ударопрочный термопласт Размеры: 387 х 228 х 316 мм LED-фонарик: Да Тип аккумулятора: LiFePO4 Емкость батареи: 960 Вт/час, 300000 мАч Время зарядки (розетка): 82 мин Мощность зарядки (розетка): 700 Вт Цена: От 27999

#ek Choetech BS005 1200W﻿﻿﻿#

Комплектация и внешний вид

Зарядная станция поставляется в комплекте с кабелями для зарядки и инструкцией, но сразу хотим вас предупредить, что практически на всех сайтах, где ее можно заказать, есть предупреждение, что производитель может менять комплектацию.

Сама же станция выполнена из алюминиевого сплава и ударопрочного, долговечного технического термопласта ABS, устойчивого к агрессивному воздействию окружающей среды. Все соединения надежно зафиксированы.

Однако есть и один минус, крышка розеток открывается не на 180 градусов, что создает определенный дискомфорт при попытке подключиться к ним, но это незначительный минус.

Итак, невзирая на незначительный минус, в целом к качеству материалов и комплекту никаких нареканий нет.

Мощность

Для начала следует понимать, какие важные параметры, влияющие на стоимость и возможности станции. Это емкость и мощность. Если у вас есть вопрос «Почему»? Объясняем – обычно чем выше емкость зарядной станции, тем больше мощности она способна выдавать приборам.

Мощность любой зарядной станции измеряется в Ватах и именно этот показатель отвечает за то, сколько и каких приборов вы можете заживить одновременно. Однако здесь не все так просто, потому что в описаниях этих станций указаны две цифры мощности - типичную и пиковую. У нашего сегодняшнего гостя это 1200 Вт типовой мощности и 2400 пиковой.

Но в чем разница? Типичная – это та, которую станция может поддерживать длительное время до полной разрядки батареи, а вот пиковая будет доступна только в течение нескольких секунд, и используется она для приборов с компрессорами и насосами, такими как холодильник или котел отопления. Это связано с тем, что у них высокая пусковая мощность, но при работе потребление электроэнергии намного ниже.

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Наш сегодняшний гость по сравнению со станциями на 300-500 Вт, которые предназначены для зарядки гаджетов, ноутбуков и освещения, уже позволит питаться большинством холодильников и котлов, а также подогреть пищу в микроволновке или подсушить себе волосы феном, и лучше на минимальной мощности.

Но не все так прекрасно, как кажется на первый взгляд. При мощности 1200 Вт мощные приборы следует использовать только поочередно, ведь при одновременном включении компьютера и холодильника есть шанс, что при запуске компрессора ваша станция пойдет в защиту от перегрузки и выключит подачу тока.

Следовательно, несмотря на достаточно небольшие размеры мощности этой станции вполне хватает, чтобы сделать время ожидания света более приятным.

Емкость

Самое время поговорить о втором и не менее важном параметре – а именно о емкости, а это уже не так просто. Эта характеристика может обозначаться в разных станциях по разному. Это может быть либо Ватт/час, либо же мАч, то есть так же как и в смартфонах или ноутбуках.

Чтобы перевести мАч в Вт/ч, нужно использовать такую несложную формулу: количество мАч мы делим на тысячу, чтобы убрать эту приставку мили и затем умножаем на напряжение аккумулятора. В зарядных станциях это 3.7 Вольта (в случае когда установлен Li-Ion аккумулятор) и 3.2 Вольта (в случае LiFePO4 (литий-железо-фосфатный) источник энергии).

Зарядная станция Choetech BS005 1200W имеет емкость 960 Ватт/час, то есть, если учесть что емкость аккумулятора стандартного смартфона, примерно 18,5 Вт/час, наша станция в идеальных условиях зарядит ваш смартфон – примерно 52 раза. Но учитывая КПД, то есть коэффициент полезного действия, который в нашем случае будет составлять 10-15%, вы зарядите смартфон примерно 45 раз, что тоже довольно неплохо.

По такой не слишком сложной схеме можно сосчитать сколько у вас проработает большинство приборов. Ведь мощность, это и есть показатель того, сколько Ват прибор потребляет за час. Чтобы понять, какая емкость зарядной станции нужна именно вам, нужно мощность одного или нескольких приборов умножить на количество часов, которое они должны проработать.

Да, несмотря на габариты, емкости хватит для всего необходимого.

#ek Choetech BS005 1200W﻿﻿﻿#

Зарядка



Еще одним плюсом этой зарядной станции является наличие экрана, на котором отображаются все данные о емкости аккумулятора, потреблении приборов, времени работы под текущей нагрузкой и других важных показателях. Но и это еще не все, ведь здесь присутствует также информация о времени до конца зарядки станции и возможность отрегулировать мощность зарядки.

Мощность зарядки нашего сегодняшнего гостя составляет примерно половину общей емкости, поэтому в турбо режиме 100% зарядки мы получим примерно через 2 часа. И именно этот факт делает зарядную станцию Choetech BS005 1200W отличным выбором по сравнению с конкурентами, ведь двух часов предостаточно, чтобы зарядить ее даже, если свет включают по расписанию ненадолго.

Но и это еще не конец приятных неожиданностей, подаренных вам этой станцией.

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Кроме обычной зарядки от розетки переменным током 220 вольт, вы можете заряжать станцию через прикуриватель от авто или от подсолнечных панелей, для которых также имеется специальный отдельный разъем. Конечно, потеряется скорость, но для жителей квартир способов подзарядиться без энергии в розетке не так много. Если вы живете в частном доме, то можно рассчитывать на помощь генератора, а вот в квартире он, по нашему мнению, незваный гость.

Ведь кроме шума, который вряд ли принесет много наслаждения всем соседям (не учитывая тех, кому вы дали немного подпитаться от него), генератор – это серьезная опасность повлечь за собой пожар, а безопасность для себя и семьи это самое главное. Кстати, несмотря на многоступенчатую защиту от замыканий и перегрузок я все равно рекомендую приобрести себе в дом огнетушитель. Это все-таки большой аккумулятор, хоть и хорошо защищенный.

Скорость зарядки этой станции является еще одним неоспоримым ее преимуществом.

Аккумулятор



Эта заединенная станция оснащена литий-железо-фосфатными аккумуляторами, и сразу хочется сказать несколько слов о них. Станции оснащены этим типом аккумулятора более безопасны в плане возгорания, чем имеющие Li-Ion батареи, но и это еще не все.

Разница в диапазоне рабочих температур тоже является важным аргументом, ведь у железо-фосфата это показатель от -20 до +70 градусов, что позволяет без проблем использовать их и на улице или хранить на балконе или в гараже.

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Среди других преимуществ – выдерживание более 3500 циклов разрядки со снижением емкости до 80%, а это в 6 раз больше, чем у их Li-Ion конкурентов.

Еще из плюсов очень низкий саморазряд, срок службы 7-10 лет и экологичность. Но без ложки дегтя не обошлось, ведь у станций с аккумулятором этого типа меньше плотность заряда по сравнению с Li-Ion братьями. Простыми словами при одинаковой емкости железо-фосфатная батарея немного больше по размеру и процентов на 30 тяжелее.

Поэтому в переносных гаджетах, где это критично, используют исключительно Li-Ion аккумуляторы. Но это личный выбор каждого. Для маленьких емкостей Li-ion смотрится не так и плохо, благодаря меньшему весу и возможности носить его с собой. А вот более мощные варианты, по-моему, только железо-фосфат, потому что это безопаснее, надежнее и долговечнее.

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Качество и долговечность аккумуляторов в этой станции – это однозначно плюс!856

Функционал



Одной из важных способностей станций является возможность пропускать через себя ток и выступать в качестве бесперебойного источника питания, в характеристиках эта функция часто обозначается аббревиатурой UPS. Это поможет уберечь себя от незапланированного отключения компьютера, если внезапно выключится свет. Choetech BS005 1200W оснащена двумя розетками мощностью 220 Вольт.

Но сразу хотим порекомендовать вам воспользоваться еще и удлинителем, который позволит не таскать его постоянно за собой, но вместе с тем постоянно иметь под руками доступ к источнику электроэнергии. Кроме этого наш сегодняшний испытуемый оснащен двумя портами USB Type A с мощностью 12 Вт, тремя портами USB Type С на 20 Вт, да и вишенкой на торте является порт USB Type С мощностью до 100 Вт.

Наличие не только нескольких USB портов, но и комбинирование между старым типом и новым и между разными мощностями добавляет еще плюсов этой станции. Это освобождает розетки от блоков питания смартфонов и других гаджетов.

А это влечет еще один плюс – когда ток из аккумулятора через инвертор превращается в 220 Вольт, а затем в вашей зарядке производится обратное действие, мы имеем значительно большие потери энергии. Так что на прямую от USB заряжать значительно экономнее.

Другое преимущество касается разных типов USB портов, что позволяет не бежать в магазин за новым кабелем зарядки USB Type С на USB Type С. И еще одним преимуществом является наличие разной максимальной мощности этих портов, что позволяет заряжать устройства в соответствии с мощностью их заводской зарядки.

Резиновые заглушки – это еще один существенный плюс, ведь установив их на всех разъемах, можно не переживать, когда станция будет использоваться на природе или в полевых условиях военными и спасателями. А вот в обычном использовании в квартире они даже могут немного мешать, потому что удобнее, когда большинство разъемов в свободном доступе.

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Мы пытались замерить уровень шума, но она настолько тиха, что фоновый шум в студии был громче, и показатели не менялись, независимо от того работает охлаждение или нет.

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Количество источников откуда можно нацепить энергию при необходимости позволяет сделать это достаточно большим количеством людей.

Цена и выводы:

Так что зарядная станция Choetech BS005 1200W - это действительно одно из лучших решений на рынке на сегодняшний день, ведь в ней идеально соединились качество и цена.

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Они позиционируют себя как убийцы известного бренда посреди зарядок EcoFlow. И после проведённых тестов можно с уверенностью сказать, что их заявления не безосновательны. И хотя страна производитель не вызывает на первый взгляд доверия, так как это китайский производитель ОЭМ, однако он предназначен для рынка Европы и отвечает всем стандартам качества.

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Стереотипы о китайском не слишком качественном товаре уже давно не актуальны. Как оказалось, их ручки умеют изготавливать и качественно, если от них это требуют.

Цены на зарядные станции сегодня лучше чем когда-либо, а главного героя этого обзора сейчас можно приобрести за 25 499 гривен по ссылке ниже

Choetech BS005 1200W﻿ - 25 499 грн

Видеообзор

#ek Choetech BS005 1200W﻿﻿﻿# #ek Choetech BS005 1200W﻿﻿﻿#