Chrome на Android получил скрытое обновление, где еще больше Material You – как включить новый интерфейс

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ВРЕМЯ ИЗМЕНЕНИЙ

Популярный браузер Google Chrome на платформе Android вскоре получит обновление дизайна главной страницы в стиле Material You – чем-то напоминает подход, находящийся в обновленном приложении погоды.

Как сообщает издание Android Police, обновление будет включать более толстую поисковую панель, а также более заметный акцент на иконках микрофона и Lens. Логотип Google станет меньше. Сетка из 4х2 часто посещаемых сайтов разместится внутри закругленного квадрата.

Изменения не революционны, однако освежат знакомый вид стартовой страницы Chrome, с которой пользователи взаимодействуют постоянно, если пользуются браузером.

Для тех, кто хочет это обновление прямо сейчас, доступна специальная настройка в - chrome://flags/#query-tiles-ntp. Она позволит получить новый дизайн быстрее других.

Обновленный интерфейс стартовой страницы Chrome присоединится к уже реализованному дизайну Material You в других приложениях Google, таких как Gmail или Google Chat. Все больше продуктов Google приобретают унифицированный современный вид.