Что Google представит в 2022 году

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Рассказываем о тех новинках, которые компания должна показать в этом сезоне

Если верить сетевым источникам, на 2022 год Google запланировала серию релизов и новых устройств. Их разнесут по времени выхода, не будут все наваливать в рамках одного мероприятия. Новинок должно собраться немало и сегодня предлагаем поговорить о том, чего ждать от Google в нынешнем году и обсудить детали, которые известны на данный момент.





Google Pixel 6a





Первое важное для компании событие состоится в мае. Традиционно в последний весенний месяц компания собирает разработчиков на конференцию Google I/O, где рассказывает о своих успехах в создании программных продуктов. Иногда случаются и «железные» новинки. В нынешнем году компания вполне может совместить анонс Android 13 и Google Pixel 6a. Если новой версии зеленого робота еще предстоит пройти этап тестирования прежде чем она выйдет в августе-сентябре в своей стабильной сборке, то бюджетный Pixel-фон должен поступить в продажу сразу.









Характеристики Google Pixel 6a будут выглядеть примерно так:





6,2 дюйма, FullHD+, 60 Гц;

6/8 Гб оперативной памяти;

128 Гб постоянной памяти;

чип Google Tensor GS101;

аккумулятор на 4800 мАч, зарядка на 30 Вт;

8 Мп фронтальная камера Sony IMX355;

основная камера 12,2 Мп (Sony IMX363) + 12 Мп (широкоугольный, Sony IMX386).

Обещают дизайн в стиле старших собратьев Pixel 6, а также отказ от 3,5 мм разъема для наушников. В плане стоимости стоит ждать ценник в районе $400.

Google Pixel Watch

Сейчас рынок смарт-часов для Android переживает небольшой подъем и рост продаж. Не в последнюю очередь благодаря появлению новых чипов от Qualcomm, а также выходу операционной системы Wear 3.0, созданной усилиями Samsung и Google. Выйти на рынок носимых устройств планирует Google, которая весной может представить свои первые умные часы. Pixel Watch получат круглый циферблат без массивной рамки, чипсет Exynos от Samsung и специальный запатентованный ремешок. Уделят большое внимание функциям мониторинга здоровья и в плане стоимости новинка станет конкурентом Apple Watch. По слухам, стоимость смарт-часов должна составить около $300.









Google Pixel Fold

Складной смартфон Pixel — не миф. Он в работе. Несмотря на то, что конкуренты уже успели выпустить свои сгибаемые аппараты, компания не стала ускоряться и форсировать свои планы. Google проявляет осторожность и явно следует стратегии Apple не спешить с экспериментальными устройствами, чтобы не облажаться. И будто бы у компании уже все готово, чтобы выпустить реальное устройство. Предвосхитили выход складного смартфона выпуском операционной системы Android 12L, адаптированной на работу с гаджетами в таком форм-факторе.

Именно в бета-версии Android 12L энтузиастам удалось найти схематическое изображение Pixel Fold. Он будет сгибаться по вертикали и предложит дополнительный экран на внешней стороне. Соотношение сторон в разложенном виде будет стремиться к квадратному, чем новинка напоминает Oppo Find N. Диагональ гибкой матрицы составит 7,1 дюйма, а на нижней грани предложат порт USB Type-C, динамик и лоток для SIM-карты.









Чип должен быть собственной разработки Tensor, а камеры аналогичные тем, которые предложат в Pixel 6a. Запросить за Pixel Fold могут около $1400.





Google Pixel 7 и Google Pixel 7 Pro

Можно не сомневаться в том, что компания выпустит преемников Pixel 6 и Pixel 6 Pro. Какими будут новинки, нет ни малейших слухов и утечек. Можно лишь предположить, что компания не будет делать резких движений по части дизайна и Pixel 7 во многом будет повторять черты предшественника. Почти наверняка предложат фирменный чип Tensor второго поколения, а также максимум внимания уделят камерам. Будет ли компания менять датчики или постарается выжать максимум из уже представленных на рынке за счет совершенствования софта, сказать сложно.









Android 13

В мае должны устроить анонс и выпустить первое превью Android 13. Стабильная сборка должна выйти в августе или сентябре. По слухам, на уровне системы появится поддержка UWB (ультраширокополосной связью) и Bluetooth Low-Energy Audio. Переработают уведомления и анимацию, можно будет менять оттенки, подобранные системой динамического оформления Monet. Предложат технологию Media TTT для передачи контента одним касанием.

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