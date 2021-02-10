Что предложат в iOS 16? Первые подробности

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Ждать чего-то грандиозного, похож, не стоит. Стагнация iOS может продолжится

В последнее время все чаще даже среди адептов Apple можно услышать мнение, что iOS уже не та. Нововведений — мизер и они незначительные. Компании даже приходится настойчиво объяснять и показывать фанатам, что же такого «революционного» на этот раз придумали купертиновцы.

Изменится ли что-то с приходом iOS 16? Сейчас никто не возьмется давать ответ на этот вопрос. Но вот что может предложить iOS 16, хотя бы в общих чертах, мы можем оценить уже сегодня. Тут на помощь пришел известный журналист издания Bloomberg Марк Гурмэн, поведавший подробности о iOS 16.

К сожалению, по существу было сказано мало что. Он обещает «значительные» улучшения по части уведомлений, а также расширится функционал, отвечающий за мониторинг здоровья. Перерабатывать кардинально дизайн операционной системы компания не намерена, изменения будут незначительные и не повлияют на общее восприятие от интерфейса.

Это можно объяснить консерватизмом Купертиновцев, которые крайне неохотно вносят какие-то коррективы в обкатанные решения. Достаточно посмотреть на дизайн iPhone, который уже как «заезженная пластинка». Интерфейс же iOS компания не меняется существенно, начиная с седьмой итерации.

Превью iOS 16 должны представить на конференции WWDC, которая пройдет с 6 по 10 июня. Уже традиционно в рамках ежегодного слета разработчиков Apple демонстрирует свои новые программные решения. В этом году помимо операционной системы для iPhone должны показать watchOS 9, iPadOS 16, tvOS 16 и macOS 13. Прошивка для смарт-часов также должна предложить изменения и новшества, заточенные на отслеживание физической активности и состояния здоровья.

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Источник: macrumors