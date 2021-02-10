Что раздражает в iPhone 13

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iPhone продолжают быть вещью статусной и имиджевой. Но армия тех, кто считает их предметом вожделения неуклонно сокращается. Apple все сложнее год от года создавать имидж сакральных устройств, мечтой гиков. Все больше iPhone превращаются в будничные и обыденные аппараты, просто дорогие устройства, где высокий ценник — премия за выбор Apple. Компания считает, что ее «инновации и самые лучшие смартфоны» не могут стоить дешево.

Дизайн и эргономика

В прошлом году с iPhone 12 компания вернулась к угловатому дизайну, где грани врезались в ладони и в сети даже были фоточки с кровоточащими ладонями. Конечно же, на самом деле все обстояло не так печально и критично, но сам дизайн был признан не самой сильной стороной новинок. Тем не менее, серия iPhone 13 сохранила облик предшественника и добавила в весе. Держать аппараты стало еще не удобнее и плоские грани не добавляют комфорта. Поэтому тут нужен чехол для айфон 13 про, который предложил далеко не лучшую на рынке эргономику. У iPhone 13 Pro Max дела обстоят еще хуже.

Дисплей

Apple явно не успевает за тенденциями на рынке и она в аутсайдерах по установке дисплеев с повышенной частотой обновления. В iPhone 13 Pro/Pro Max наконец-то предложили 120 Гц в интерфейсе, и адепты компании принялись ее расхваливать за эту «новацию». Словно и нет на рынке вот уже пару лет Android-флагманов с такой герцовкой. Но вот реализация 120 Гц в iPhone 13 подкачала.

Оказалось, что эта фича бесполезна при работе со сторонними приложениями, максимальная частота составляет 60 Гц. Проблема программная и Apple пообещала исправить ее в короткий срок. Правда, и разработчикам софта придется включить поддержку этого режима в приложениях. Жаль, что компания не озаботилась этим вопросом еще до выхода новеньких айфонов, посчитав, что пользователи могут и подождать. В любом случае 120 Гц — правильный шаг, пусть и запоздалый.

Монобровь как знамя

Хотите выделяться — выбирайте iPhone. Ибо на рынке уже почти не сыскать смартфон с «монобровью». Компания упорно держится за этот элемент, делая его чуть меньше и преподнося это как новшество. Apple отчаянно цепляется за этот «аппендикс» на дисплее. Это позволяет ее устройствам оставаться узнаваемыми, но далекими от представлений о том, каким должен быть красивый и современный смартфон.

Общеизвестно, что пользователи любят обклеивать экраны пленками и стеклами. И казалось, что Apple избавит потребителя от их покупки, предложив «керамический щит» вместо стекла. Только вот «Ceramic Shield» материал не безупречный и дисплеи бьются. Все потому, что производитель не особо заинтересован в том, чтобы экран не разбивался. Аксессуары для айфона — хороший источник для дополнительных доходов. А чтобы можно было зарабатывать больше, в конструкции смартфонов оставляют недостатки, позволяющие получать дополнительные барыши.

Цена обладания

Но, пожалуй, многие готовы пинать Apple за то, что она продвигает свои модели серии iPhone 13 как люкс, устройства для элиты. Как говорится, несут посыл «мы не настолько богаты, чтобы покупать дешевые вещи». Только вот что-то действительно новое они не предлагают. Если сравнить новинки с предшественниками, то можно обнаружить, что разница между ними не значительная. По большинству параметров они остались на уровне устройств линейки iPhone 12, заметных улучшений не найдешь. Но сама Apple непреклонна «Ничего вы не понимаете! Это другое!»

Создается ощущение, что iPhone уперлись в потолок в своем развитии. Инженеры и дизайнеры отошли на второй план, в авангард вышли маркетологи, которые пытаются выжать максимум из минимальных новшеств. Они в совершенстве овладели искусством обдирать лояльную аудиторию и «промывать» ей мозг. Ведь никто в мире не умеет продавать так дорого устаревшие технологии как Apple.