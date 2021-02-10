Лента виджетов Xiaomi: что это, как отключить

647

Виджет, «что ты такое»? По сути, это базовая функция одного из приложений, которая самостоятельно отображается на рабочем столе вашего смартфона. Порядок, отображения и функции настроек виджетов часто зависят от оболочки смартфона.

Что такое лента виджетов?

В смартфонах Xiaomi, в оболочке MIUI все самые нужные виджеты, которые встроены в оболочку, можно собрать в одном месте, а называется это «место» лента виджетов.

Представлена эта лента виджетов как отдельная вкладка, которая расположена на самом левом рабочем столе. Просто свайпайте вправо и вы «упретесь» в неё.

Важно понять, что сама лента разбита на модули, которые можно настроить отдельно, либо убрать вообще. Основные модули:

Ярлыки. Быстрые закладки для доступа к популярным приложениям либо к их отдельным функциям, можно добавлять любые приложения для быстрого доступа;

Шаги. Быстрый доступ к шагомеру и статистике за день;

Заметки. Быстрое создание кратких записей;

Рекомендации. Подбор приложений, которые потенциально могут вам пригодиться;

Популярные игры/ видео;

Акции;

Мероприятия. Отдельный блок, позволяющий не пропустить события которые вы добавляли себе в календарь;

Инструкция по настройке ленты виджетов

Как же их настроить? Достаточно просто перейти в ленту виджетов и в верхнем правом углу нажать на значок «настройка», который привычно изображен в виде шестерёнки. Там мы переходим в «рекомендуемое» и попадаем в меню настройки наших модулей, где можем добавить или отключить тот блок виджетов, который нам не нужен.

После того как мы добавили/удалили нужные блоки, нам будет проще и полезнее работать с лентой виджетов Xiaomi.

Как отключить и удалить ленту виджетов?

Если же у вас нет необходимости использовать эту ленту виджетов, или вас отвлекает это меню и вам достаточно обычных рабочих столов, вы запросто можете отключить ленту виджетов вообще.

Для этого вам необходимо зайти в настройки вашего смартфона –> пункт «Рабочий стол» и найти строку «Лента виджетов» и при помощи ползунка отключить её.

Где найти дополнительные виджеты?

Помимо стандартных виджетов в смартфонах Xiaomi вы совершенно свободно можете устанавливать и использовать любые сторонние приложения и виджеты для них.

Для этого вам просто необходимо скачать нужное вам приложение из Play Маркета и потом найти виджет для этого приложение в «меню виджетов» на вашем смартфоне.

Как это сделать? Самые простые способы это:

зажать пальцем любую свободную зону рабочего стола на несколько секунд и внизу выбрать панель «виджеты». И уже там появиться список всех доступных виджетов, которые вам доступны;

специальным жестом на рабочем столе. Вам необходимо свести два пальца в центр экрана. Благодаря этому жесту вы также попадёте в меню настройки, где необходимо выбрать панель «виджеты»;

Самые популярные виджеты

Мы уже напомнили себе, как можно управлять виджетами, осталось разобраться с тем, какие приложения и виджеты реально популярны и полезны для большинства пользователей?

Зачастую, это те приложения, которые мы часто используем и которые обновляют необходимую для нас информацию, например:

Часы. Есть самые разные варианты как по дизайну, так и по размеру. Нет необходимости пользоваться только тем вариантом часов, который предусмотрели разработчики смартфона. Можно выбрать совершенно разные стили оформления;

Погода. То же самое касается погоды, информации, которая выводиться на главный экран (температура, влажность, качество воздуха, скорость ветра и тд.). Есть множество разных стилей и дизайнов;

Социальные сети. Разные социальные сети и мессенджеры предлагают всевозможные виджеты, для более быстрой и комфортной работы. Посмотрите, что вам предлагает социальная сеть, которой вы часто пользуйтесь, возможно, вам понравиться один из виджетов, которые они предлагают;

Плеер. Возможность прослушивать музыку непосредственно с главного экрана смартфона, не заходя в само приложения плеера;

Услуги операторов мобильной связи. Сейчас операторы предоставляют специальныеприложения, где вы можете без проблем мониторить деньги на счету, количество пакетного интернета или остаток бесплатных минут. Все эти данные можно закрепить в виде виджета и всегда быть в курсе состояния вашего мобильного счёта;

Любое другое приложение может иметь виджеты, которые могут вам помочь. Поищите их в меню «виджеты», при помощи методов которые мы описали выше.

Надеемся, что благодаря настройке ленты виджетов вы сможете еще удобнее и полезнее использовать ваш смартфон Xiaomi. Помните: виджеты создавались для упрощения и ускоренного доступа, разбирайтесь в них, настраивайте их и пользуйтесь.