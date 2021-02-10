Что важнее в чипе: производительность или эффективность?

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Опрос показал, что для большинства мощность процессора не слишком важна

Споры о том, какой чип лучше, Qualcomm или MediaTek, на какое-то время ушли в прошлое. Все реже пользователи отталкиваются от имени производителя SoC. Правда, еще периодически возникают споры на предмет ущербности или нет процессоров Exynos на фоне изделий американского чипмейкера. У каждого своя правда и все доводы уже известны в пользу того, чтобы доказать чье-то превосходство или не состоятельность.

Тема мобильных процессоров еще сложна тем, что в ней много маркетинга, который засадил в головы целого ряда пользователей стереотипы и ошибочное восприятие того, каким должен быть чип и что от него требуется. Многие вывели на уровень стандарта и мерила того, какой процессор лучший бенчмарк AnTuTu, который используют для оценки производительности устройств. Но в реальности «попугаи» не дают понимания реальной производительности чипов, их эффективности и оптимизации.

На реальную производительность влияет архитектура самого чипа, объем оперативной памяти, разрешение дисплея и многие параметры, которые в итоге и дают общую картину производительности устройства. Производитель чипа, много ядер и высокая частота — не залог того, что перед вами качественный продукт, который вылизали и сделали стабильным. Максимальная частота не так уж и важна, если основная нагрузка на смартфон заключается в веб-серфинге, совершении звонков, создании фото или общении в мессенджерах.

Не все системы на чипе одинаковы. Где-то во главу угла поставлена мощность, а кто-то считает, что эффективность куда важнее. Ресурс AndroidAuthority провел опрос, решив выяснить, что для пользователей важнее: производительность или эффективность. Оказалось, что для большинства, а это 71% опрошенных, отдают приоритет эффективности. Тогда как 29% респондентам подавай «лошадиные силы». Это показывает, что большинство пользователей все же тяготеют к тому, чтобы чип справлялся с основным массивом повседневных задач, работал без «заиканий», стабильно и не ущерб энергоэффективности. А что важнее для вас?

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Источник: androidauthority