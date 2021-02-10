Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся?
Уже скоро компания Google выпустит новую версию мобильной операционной системы – Android 14. Она имеет ряд усовершенствований по сравнению с предыдущей версией Android 13, но, как всегда, обновление Android – похороны старых смартфонов, чей жизненный цикл подошел к концу.
Полный список смартфонов, которые получат обновление до последней версии Android 14
К сожалению, большинство брендов (за исключением Xiaomi) после этого забивают на обновление визуальной оболочки, из-за чего смартфон, не получающий новую версию Android, больше не сможет вдохнуть глоток «свежего воздуха», и могут рассчитывать только на патчи безопасности.
А еще следует не забывать, что некоторые разработчики обновляют свои смартфоны быстро, некоторые медленно, а некоторые разделяют смартфоны по приоритету обновлений. Данный список создан на основе информации, которую разработчик предоставляет сам о сроке обновления устройств.
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Google всегда первым выпускает обновления для своих смартфонов Pixel. Здесь сюрпризов никаких – Android 14 получат все смартфоны линейки Pixel 5 и выше, а также Pixel 4A 5G.
К сожалению, легенды Pixel 4 и Pixel 4 XL в этом году за бортом, однако это максимально предсказуемо, ведь жизненный цикл смартфонов Google – 3 года с момента выхода.
Корейский гигант традиционно оперативно обновляет свои флагманы и некоторые бюджетные модели. Вот устройства Samsung, которые вероятнее всего будут обновлены до Android 14:
- Серия Galaxy Flip: все смартфоны, начиная с Flip 3
- Серия Galaxy Fold: все смартфоны, начиная с Fold 3
- Серия Galaxy S: все смартфоны, начиная с S21
- Серия Galaxy A:
- Все смартфоны Galaxy A52, A53, A54
- Galaxy A33, Galaxy A34
- Galaxy A23, Galaxy A24
- Galaxy A13, Galaxy A14
- Galaxy A04s
- Серия Galaxy Tab: все планшеты, начиная с Galaxy Tab S8
К сожалению, в этом году цикл обновления покинули все смартфоны линейки Galaxy S20 и Galaxy Note 20. А еще время настолько быстро летит, что первые раскладные смартфоны Samsung тоже уже идут на покой: в этом году нас покидает Galaxy Fold 2 и Galaxy Flip первого поколения.
Компания Xiaomi обновляет в основном свои флагманские и среднебюджетные линейки. Ожидается Android 14 для:
Линейка Xiaomi:
- Все смартфоны линейки Xiaomi 12 (кроме Xiaomi 12X)
- Все смартфоны линейки Xiaomi 13
- Все смартфоны линейки Xiaomi Mix Fold
- Планшеты Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro
Линейка Redmi:
- Redmi Note 11R/11T Pro/11T Pro+
- Redmi Note 12 / 12 Pro / 12 Pro+ / 12 Pro Speed / 12 S / 12 Turbo
- Redmi K40S
- Все смартфоны серии Redmi K50
- Все смартфоны серии Redmi K60
Линейка Poco:
- POCO C51, C55
- POCO M4 и выше
- POCO X4 5G/X4 GT
- POCO X5/X5 Pro
- POCO F4/F4 GT-
- POCO F5/F5 Pro
Что ж, можно проследить тенденцию отказа поддержки смартфонов на Snapdragon 870 и Snapdragon 888. Также, неизвестная ситуация относительно Xiaomi Pad 5 и Pad 5 Pro, эта информация требует уточнения.
Что ж, здесь не настолько все трудно, потому что путаницы у этих ребят в этом году вообще нет.
- Все смартфоны серии Realme GT
- Вся линейка Realme 11
- Вся линейка Realme 10
- Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus
- Realme V25, Realme V23, Realme V23i, Realme V20
- Realme C55, Realme C33, Realme C30
- Realme Q5/Q5 Pro/Q5i
- Realme Narzo N55, Realme Narzo 50 5G, Realme Narzo 50 Pro 5G
В этом году нас покинули все смартфоны Realme 8 и ниже, однако приятно, что еще поддерживается даже первый Realme GT и все последующие модели этой линейки
Нет
Ну, здесь ничего удивительного. У бренда на данный момент всего два смартфона, и оба получат Android 14 – Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2).
Эти ребята это в качестве примера того, как не нужно поддерживать свои устройства. Жизненный цикл их аппаратов – 2 года, поэтому здесь список устройств максимально неинтересен.
- Asus Zenfone 9
- Asus Zenfone 10
- Asus ROG Phone 6 и выше
OnePlus – бренд, который всегда был неплохим в плане поддержки. Хотя раньше это был очень близок к чистому Android Oxygen OS, а сейчас это только кастомный Oxygen OS с несколькими классическими штуками OnePlus, они все еще быстро обновляются. Итак, список смартфонов такой:
- Вся линейка OnePlus 9
- Вся линейка OnePlus 10
- Вся линейка OnePlus 11
- OnePlus 8T
- OnePlus Nord 3
- OnePlus Nord CE 3
- OnePlus Nord CE 3 Lite
- OnePlus Nord 2T
- OnePlus Nord 2
- OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
- OnePlus Nord N30
Пока неизвестно, получит ли обновление OnePlus 8 и 8 Pro, потому что их жизненный цикл со сроком в 3 года вышел, но если OnePlus 8T получит обновление, то было бы логичным, чтобы и старший OnePlus 8 Pro его получил.
Моторола обновляет ограниченное количество моделей. На Android 14 могут рассчитывать:
- Motorola Edge 30 и Edge 40
- Moto G200 5G
- Moto G82 5G
- Moto G62 5G
- Moto G52
Еще один производитель, на которого не стоит равняться по количеству обновлений – японский бренд Sony. На Android 14 могут рассчитывать:
- Sony Xperia 1 IV и Xperia 1 V
- Sony Xperia 5 IV и Xperia 5 V
- Sony Xperia 10 IV и Xperia 10 V
Компания Oppo тоже достаточно быстро обновляет свои флагманские линейки, как и другие бренды BBK. Тем не менее, количество аппаратов оставляет желать лучшего. Android 14 скорее всего получат:
- Вся серия Oppo Find X3
- Вся серия Oppo Find X5
- Вся серия Oppo Find X6
- Вся серия Oppo Reno 8
- Вся серия Oppo Reno 9
- Вся серия Oppo Reno 10
- Oppo Reno 7Z 5G
- Oppo Reno 7
- Oppo A98
- Oppo A78 4G
- Oppo A58 4G
- Oppo A1 Pro
- Oppo A1
- Oppo F23
- Oppo F21 Pro 5G
- Oppo F21 Pro
Еще один представитель холдинга BBK Vivo имеет примерно такой же жизненный цикл, что и другие смартфоны BBK. Это:
- Вся линейка Vivo X90
- Вся линейка Vivo X80
- Vivo X70 Pro, Vivo X70 Pro Plus
- Vivo Y35
- Vivo Y53s
- Vivo Y75 5G
- Vivo Y75
- Vivo V25 Pro
- Vivo V25
- Vivo V23 Pro
- Vivo V23
- Vivo V23e 5G
- Vivo T1/T1 Pro/T1x
Цикл обновлений из года в год особо не меняется, однако следующий год должен оставить «в живых» больше смартфонов, чем в этом году, ведь та же серия S21 первой получила поддержку от производителя 4 года обновлений системы, в то время как S20 только три, а также всех остальных прослеживается такая тенденция.
Также, стоит отметить, что этот список не окончательный, и возможны некоторые неточности, ведь информация бралась в соответствии с заявлениями компаний о потенциальном сроке поддержки смартфонов, а также смартфоны, уже принимающие участие в бета-тестировании Android 14.