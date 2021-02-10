Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся?

67

﻿

Уже скоро компания Google выпустит новую версию мобильной операционной системы – Android 14. Она имеет ряд усовершенствований по сравнению с предыдущей версией Android 13, но, как всегда, обновление Android – похороны старых смартфонов, чей жизненный цикл подошел к концу.







Полный список смартфонов, которые получат обновление до последней версии Android 14





К сожалению, большинство брендов (за исключением Xiaomi) после этого забивают на обновление визуальной оболочки, из-за чего смартфон, не получающий новую версию Android, больше не сможет вдохнуть глоток «свежего воздуха», и могут рассчитывать только на патчи безопасности.









А еще следует не забывать, что некоторые разработчики обновляют свои смартфоны быстро, некоторые медленно, а некоторые разделяют смартфоны по приоритету обновлений. Данный список создан на основе информации, которую разработчик предоставляет сам о сроке обновления устройств.



А если вы хотите быстро узнать, придет ли обновление на ваш смартфон – воспользуйтесь кнопками ниже для быстрого перехода к вашему бренду





Google Pixel





Google всегда первым выпускает обновления для своих смартфонов Pixel. Здесь сюрпризов никаких – Android 14 получат все смартфоны линейки Pixel 5 и выше, а также Pixel 4A 5G.









К сожалению, легенды Pixel 4 и Pixel 4 XL в этом году за бортом, однако это максимально предсказуемо, ведь жизненный цикл смартфонов Google – 3 года с момента выхода.





Samsung Galaxy





Корейский гигант традиционно оперативно обновляет свои флагманы и некоторые бюджетные модели. Вот устройства Samsung, которые вероятнее всего будут обновлены до Android 14:









Серия Galaxy Flip: все смартфоны, начиная с Flip 3

Серия Galaxy Fold: все смартфоны, начиная с Fold 3

Серия Galaxy S: все смартфоны, начиная с S21

Серия Galaxy A:

Все смартфоны Galaxy A52, A53, A54

Galaxy A33, Galaxy A34

Galaxy A23, Galaxy A24

Galaxy A13, Galaxy A14

Galaxy A04s

Серия Galaxy Tab: все планшеты, начиная с Galaxy Tab S8





К сожалению, в этом году цикл обновления покинули все смартфоны линейки Galaxy S20 и Galaxy Note 20. А еще время настолько быстро летит, что первые раскладные смартфоны Samsung тоже уже идут на покой: в этом году нас покидает Galaxy Fold 2 и Galaxy Flip первого поколения.





Xiaomi





Компания Xiaomi обновляет в основном свои флагманские и среднебюджетные линейки. Ожидается Android 14 для:









Линейка Xiaomi:



Все смартфоны линейки Xiaomi 12 (кроме Xiaomi 12X)

Все смартфоны линейки Xiaomi 13

Все смартфоны линейки Xiaomi Mix Fold

Планшеты Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro

Линейка Redmi:



Redmi Note 11R/11T Pro/11T Pro+

Redmi Note 12 / 12 Pro / 12 Pro+ / 12 Pro Speed / 12 S / 12 Turbo

Redmi K40S

Все смартфоны серии Redmi K50

Все смартфоны серии Redmi K60

Линейка Poco:

POCO C51, C55

POCO M4 и выше

POCO X4 5G/X4 GT

POCO X5/X5 Pro

POCO F4/F4 GT-

POCO F5/F5 Pro









Что ж, можно проследить тенденцию отказа поддержки смартфонов на Snapdragon 870 и Snapdragon 888. Также, неизвестная ситуация относительно Xiaomi Pad 5 и Pad 5 Pro, эта информация требует уточнения.





Realme





Что ж, здесь не настолько все трудно, потому что путаницы у этих ребят в этом году вообще нет.





Все смартфоны серии Realme GT

Вся линейка Realme 11

Вся линейка Realme 10

Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus

Realme V25, Realme V23, Realme V23i, Realme V20

Realme C55, Realme C33, Realme C30

Realme Q5/Q5 Pro/Q5i

Realme Narzo N55, Realme Narzo 50 5G, Realme Narzo 50 Pro 5G









В этом году нас покинули все смартфоны Realme 8 и ниже, однако приятно, что еще поддерживается даже первый Realme GT и все последующие модели этой линейки





Нет



Ну, здесь ничего удивительного. У бренда на данный момент всего два смартфона, и оба получат Android 14 – Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2).









Asus





Эти ребята это в качестве примера того, как не нужно поддерживать свои устройства. Жизненный цикл их аппаратов – 2 года, поэтому здесь список устройств максимально неинтересен.





Asus Zenfone 9

Asus Zenfone 10

Asus ROG Phone 6 и выше





OnePlus





OnePlus – бренд, который всегда был неплохим в плане поддержки. Хотя раньше это был очень близок к чистому Android Oxygen OS, а сейчас это только кастомный Oxygen OS с несколькими классическими штуками OnePlus, они все еще быстро обновляются. Итак, список смартфонов такой:





Вся линейка OnePlus 9

Вся линейка OnePlus 10

Вся линейка OnePlus 11

OnePlus 8T

OnePlus Nord 3

OnePlus Nord CE 3

OnePlus Nord CE 3 Lite

OnePlus Nord 2T

OnePlus Nord 2

OnePlus Nord CE 2 Lite 5G

OnePlus Nord N30





Пока неизвестно, получит ли обновление OnePlus 8 и 8 Pro, потому что их жизненный цикл со сроком в 3 года вышел, но если OnePlus 8T получит обновление, то было бы логичным, чтобы и старший OnePlus 8 Pro его получил.





Motorola





Моторола обновляет ограниченное количество моделей. На Android 14 могут рассчитывать:





Motorola Edge 30 и Edge 40

Moto G200 5G

Moto G82 5G

Moto G62 5G

Moto G52





Sony





Еще один производитель, на которого не стоит равняться по количеству обновлений – японский бренд Sony. На Android 14 могут рассчитывать:





Sony Xperia 1 IV и Xperia 1 V

Sony Xperia 5 IV и Xperia 5 V

Sony Xperia 10 IV и Xperia 10 V





Oppo





Компания Oppo тоже достаточно быстро обновляет свои флагманские линейки, как и другие бренды BBK. Тем не менее, количество аппаратов оставляет желать лучшего. Android 14 скорее всего получат:





Вся серия Oppo Find X3

Вся серия Oppo Find X5

Вся серия Oppo Find X6

Вся серия Oppo Reno 8

Вся серия Oppo Reno 9

Вся серия Oppo Reno 10

Oppo Reno 7Z 5G

Oppo Reno 7

Oppo A98

Oppo A78 4G

Oppo A58 4G

Oppo A1 Pro

Oppo A1

Oppo F23

Oppo F21 Pro 5G

Oppo F21 Pro





Vivo





Еще один представитель холдинга BBK Vivo имеет примерно такой же жизненный цикл, что и другие смартфоны BBK. Это:





Вся линейка Vivo X90

Вся линейка Vivo X80

Vivo X70 Pro, Vivo X70 Pro Plus

Vivo Y35

Vivo Y53s

Vivo Y75 5G

Vivo Y75

Vivo V25 Pro

Vivo V25

Vivo V23 Pro

Vivo V23

Vivo V23e 5G

Vivo T1/T1 Pro/T1x

Цикл обновлений из года в год особо не меняется, однако следующий год должен оставить «в живых» больше смартфонов, чем в этом году, ведь та же серия S21 первой получила поддержку от производителя 4 года обновлений системы, в то время как S20 только три, а также всех остальных прослеживается такая тенденция.









Также, стоит отметить, что этот список не окончательный, и возможны некоторые неточности, ведь информация бралась в соответствии с заявлениями компаний о потенциальном сроке поддержки смартфонов, а также смартфоны, уже принимающие участие в бета-тестировании Android 14.