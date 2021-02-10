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Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся?

17.09.2023 67 0

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Уже скоро компания Google выпустит новую версию мобильной операционной системы – Android 14. Она имеет ряд усовершенствований по сравнению с предыдущей версией Android 13, но, как всегда, обновление Android – похороны старых смартфонов, чей жизненный цикл подошел к концу.


Полный список смартфонов, которые получат обновление до последней версии Android 14


К сожалению, большинство брендов (за исключением Xiaomi) после этого забивают на обновление визуальной оболочки, из-за чего смартфон, не получающий новую версию Android, больше не сможет вдохнуть глоток «свежего воздуха», и могут рассчитывать только на патчи безопасности.

 

Android 14


А еще следует не забывать, что некоторые разработчики обновляют свои смартфоны быстро, некоторые медленно, а некоторые разделяют смартфоны по приоритету обновлений. Данный список создан на основе информации, которую разработчик предоставляет сам о сроке обновления устройств.

А если вы хотите быстро узнать, придет ли обновление на ваш смартфон – воспользуйтесь кнопками ниже для быстрого перехода к вашему бренду

 


Google Pixel


Google всегда первым выпускает обновления для своих смартфонов Pixel. Здесь сюрпризов никаких – Android 14 получат все смартфоны линейки Pixel 5 и выше, а также Pixel 4A 5G.

 

Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся? – фото 2


К сожалению, легенды Pixel 4 и Pixel 4 XL в этом году за бортом, однако это максимально предсказуемо, ведь жизненный цикл смартфонов Google – 3 года с момента выхода.


Samsung Galaxy


Корейский гигант традиционно оперативно обновляет свои флагманы и некоторые бюджетные модели. Вот устройства Samsung, которые вероятнее всего будут обновлены до Android 14:

 

Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся? – фото 3


  • Серия Galaxy Flip: все смартфоны, начиная с Flip 3
  • Серия Galaxy Fold: все смартфоны, начиная с Fold 3
  • Серия Galaxy S: все смартфоны, начиная с S21
  • Серия Galaxy A:
  • Все смартфоны Galaxy A52, A53, A54
  • Galaxy A33, Galaxy A34
  • Galaxy A23, Galaxy A24
  • Galaxy A13, Galaxy A14
  • Galaxy A04s
  • Серия Galaxy Tab: все планшеты, начиная с Galaxy Tab S8


К сожалению, в этом году цикл обновления покинули все смартфоны линейки Galaxy S20 и Galaxy Note 20. А еще время настолько быстро летит, что первые раскладные смартфоны Samsung тоже уже идут на покой: в этом году нас покидает Galaxy Fold 2 и Galaxy Flip первого поколения.

 


Xiaomi


Компания Xiaomi обновляет в основном свои флагманские и среднебюджетные линейки. Ожидается Android 14 для:

 

Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся? – фото 4


Линейка Xiaomi:

  • Все смартфоны линейки Xiaomi 12 (кроме Xiaomi 12X)
  • Все смартфоны линейки Xiaomi 13
  • Все смартфоны линейки Xiaomi Mix Fold
  • Планшеты Xiaomi Pad 6 и Pad 6 Pro

 

Линейка Redmi:

  • Redmi Note 11R/11T Pro/11T Pro+
  • Redmi Note 12 / 12 Pro / 12 Pro+ / 12 Pro Speed / 12 S / 12 Turbo
  • Redmi K40S
  • Все смартфоны серии Redmi K50
  • Все смартфоны серии Redmi K60

 

Линейка Poco:

  • POCO C51, C55
  • POCO M4 и выше
  • POCO X4 5G/X4 GT
  • POCO X5/X5 Pro
  • POCO F4/F4 GT-
  • POCO F5/F5 Pro

 

Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся? – фото 5


Что ж, можно проследить тенденцию отказа поддержки смартфонов на Snapdragon 870 и Snapdragon 888. Также, неизвестная ситуация относительно Xiaomi Pad 5 и Pad 5 Pro, эта информация требует уточнения.


Realme


Что ж, здесь не настолько все трудно, потому что путаницы у этих ребят в этом году вообще нет.

 


  • Все смартфоны серии Realme GT
  • Вся линейка Realme 11
  • Вся линейка Realme 10
  • Realme 9, Realme 9 Pro, Realme 9 Pro Plus
  • Realme V25, Realme V23, Realme V23i, Realme V20
  • Realme C55, Realme C33, Realme C30
  • Realme Q5/Q5 Pro/Q5i
  • Realme Narzo N55, Realme Narzo 50 5G, Realme Narzo 50 Pro 5G

 

Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся? – фото 6


В этом году нас покинули все смартфоны Realme 8 и ниже, однако приятно, что еще поддерживается даже первый Realme GT и все последующие модели этой линейки


Нет

Ну, здесь ничего удивительного. У бренда на данный момент всего два смартфона, и оба получат Android 14 – Nothing Phone (1) и Nothing Phone (2).

 

Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся? – фото 7


Asus


Эти ребята это в качестве примера того, как не нужно поддерживать свои устройства. Жизненный цикл их аппаратов – 2 года, поэтому здесь список устройств максимально неинтересен.

 

Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся? – фото 8

 

  • Asus Zenfone 9
  • Asus Zenfone 10
  • Asus ROG Phone 6 и выше


OnePlus


OnePlus – бренд, который всегда был неплохим в плане поддержки. Хотя раньше это был очень близок к чистому Android Oxygen OS, а сейчас это только кастомный Oxygen OS с несколькими классическими штуками OnePlus, они все еще быстро обновляются. Итак, список смартфонов такой:

 

Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся? – фото 9


  • Вся линейка OnePlus 9
  • Вся линейка OnePlus 10
  • Вся линейка OnePlus 11
  • OnePlus 8T
  • OnePlus Nord 3
  • OnePlus Nord CE 3
  • OnePlus Nord CE 3 Lite
  • OnePlus Nord 2T
  • OnePlus Nord 2
  • OnePlus Nord CE 2 Lite 5G
  • OnePlus Nord N30


Пока неизвестно, получит ли обновление OnePlus 8 и 8 Pro, потому что их жизненный цикл со сроком в 3 года вышел, но если OnePlus 8T получит обновление, то было бы логичным, чтобы и старший OnePlus 8 Pro его получил.


Motorola


Моторола обновляет ограниченное количество моделей. На Android 14 могут рассчитывать:

 

Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся? – фото 10


  • Motorola Edge 30 и Edge 40
  • Moto G200 5G
  • Moto G82 5G
  • Moto G62 5G
  • Moto G52


Sony


Еще один производитель, на которого не стоит равняться по количеству обновлений – японский бренд Sony. На Android 14 могут рассчитывать:

 

Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся? – фото 11


  • Sony Xperia 1 IV и Xperia 1 V
  • Sony Xperia 5 IV и Xperia 5 V
  • Sony Xperia 10 IV и Xperia 10 V


Oppo


Компания Oppo тоже достаточно быстро обновляет свои флагманские линейки, как и другие бренды BBK. Тем не менее, количество аппаратов оставляет желать лучшего. Android 14 скорее всего получат:

 

Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся? – фото 12


  • Вся серия Oppo Find X3
  • Вся серия Oppo Find X5
  • Вся серия Oppo Find X6
  • Вся серия Oppo Reno 8
  • Вся серия Oppo Reno 9
  • Вся серия Oppo Reno 10
  • Oppo Reno 7Z 5G
  • Oppo Reno 7
  • Oppo A98
  • Oppo A78 4G
  • Oppo A58 4G
  • Oppo A1 Pro
  • Oppo A1
  • Oppo F23
  • Oppo F21 Pro 5G
  • Oppo F21 Pro


Vivo


Еще один представитель холдинга BBK Vivo имеет примерно такой же жизненный цикл, что и другие смартфоны BBK. Это:

 

Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся? – фото 13


  • Вся линейка Vivo X90
  • Вся линейка Vivo X80
  • Vivo X70 Pro, Vivo X70 Pro Plus
  • Vivo Y35
  • Vivo Y53s
  • Vivo Y75 5G
  • Vivo Y75
  • Vivo V25 Pro
  • Vivo V25
  • Vivo V23 Pro
  • Vivo V23
  • Vivo V23e 5G
  • Vivo T1/T1 Pro/T1x

 

Цикл обновлений из года в год особо не меняется, однако следующий год должен оставить «в живых» больше смартфонов, чем в этом году, ведь та же серия S21 первой получила поддержку от производителя 4 года обновлений системы, в то время как S20 только три, а также всех остальных прослеживается такая тенденция.

 

Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся? – фото 14


Также, стоит отметить, что этот список не окончательный, и возможны некоторые неточности, ведь информация бралась в соответствии с заявлениями компаний о потенциальном сроке поддержки смартфонов, а также смартфоны, уже принимающие участие в бета-тестировании Android 14.

 

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 17.09.2023
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Эти смартфоны точно получат Android 14: какие смартфоны обновятся?