Цена и конфигурации памяти Samsung Galaxy XCover 7 в новой утечке

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С большей ценой и большим экраном, чем у предшественника

Samsung работает над новым смартфоном из своей защищенной линейки – Galaxy XCover 7. Последний защищенный смартфон компании? Galaxy XCover 5? был представлен в 2021 году. Уже известны некоторые характеристики новинки, а теперь появились данные о размере дисплея, конфигурации памяти и цене Galaxy XCover 7.

Информатор Роланд Квандт утверждает, что Galaxy XCover 7 будет иметь 6,6” дисплей, 6 ГБ оперативной памяти и 128 ГБ накопитель. По словам источника, смартфон обойдется в €400. Galaxy XCover 7 будет иметь гораздо больший экран, чем более дешевый Galaxy XCover 5 (€299).

Galaxy XCover 7 имеет номер модели SM-G556B. Ранее стало известно, что он оснащен процессором MediaTek Dimensity 6100+, аккумулятором емкостью 4000 мАч, который пользователь может снимать.

Источник: SamMobile