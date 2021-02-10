Цены на серию Galaxy S24 будут несколько ниже в Европе по сравнению с S23: приблизительная разница €50

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Цена приятно поразила, но не на все смартфоны...

Ожидается, что 17 января Samsung представит Galaxy S24, Galaxy S24+ и Galaxy S24 Ultra. Все с нетерпением ждут этого события и думают, чем в 2024 году нас может удивить Samsung. Мы уже узнали о титановом корпусе, новых цветах, мощном процессоре Snapdragon 8 Gen 3 или Exynos 2400, но дискуссии по цене продолжались по сей день.

Фанаты могут обрадовать некоторые новости, ведь последний отчет из Нидерландов показал, что S24 и S24+ будут немного дешевле. Для сравнения Galaxy S23 имел цену от €950, а S24, согласно отчету, будет начинаться от €899, что на €50 меньше. Старшая модель S24+ имеет схожую разницу: €1200 (S23+) против €1149 (S24+). А вот Galaxy S24 Ultra может немного увеличиться в цене: €1,449 за S24 Ultra против €1,400 за S23 Ultra за базовую комплектацию.

﻿Вот подробные цены:

Galaxy S24: 128GB €899 / 256GB €959

Galaxy S24+: 256GB €1149 / 512GB €1269

Galaxy S24 Ultra: 256GB €1449/512GB €1569/1TB €1809

Конечно, мы должны указать, что цены, упомянутые выше, не будут одинаковыми везде в Европе. Из-за местных отличий, например, в налогах, конечные цены могут отличаться. Но общая тенденция – S24 и S24+ немного дешевле, S24 Ultra немного дороже – будет заметна везде.﻿

В дополнение к этой замечательной новости, пользователем @WigettaGaming через X было опубликовано изображение, которое должно быть выступающим презентационным слайдом. Хотя пока верить изображению нельзя, ведь оно вполне может быть сфабриковано.

Источник: galaxyclub