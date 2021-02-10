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CMF Watch Pro – привлекательные часы от Nothing с возможностью звонить и дизайном похожим на Apple Watch от $69

27.09.2023 28 0

неплохая альтернатива xiaomi band 8 pro

 

Компания Nothing выпустила новые доступные смарт-часы CMF Watch Pro под своим бюджетным суббрендом CMF. Часы сочетают стильный дизайн и полезные функции по привлекательной цене.

 

CMF Watch Pro – привлекательные часы от Nothing с возможностью звонить и дизайном похожим на Apple Watch от $69 – фото 1

 

CMF Watch Pro имеет квадратный циферблат и цветные ремешки, напоминающие дизайн Apple Watch по значительно более низкой стоимости - $69, однако это скорее альтернатива Xiaomi Smart Band 8 Pro, поскольку это больше смарт-браслет.

 

CMF Watch Pro – привлекательные часы от Nothing с возможностью звонить и дизайном похожим на Apple Watch от $69 – фото 2

 

Часы оснащены 1,96-дюймовым AMOLED дисплеем. Он может отслеживать до 110 видов тренировок, пульс, сон, стресс и уровень гидратации. Также есть GPS, встроенный динамик и микрофон для вызовов.

 

CMF Watch Pro – привлекательные часы от Nothing с возможностью звонить и дизайном похожим на Apple Watch от $69 – фото 3

 

Аккумулятор обеспечивает до 13 дней автономной работы. CMF Watch Pro синхронизируется со смартфоном по Bluetooth.

 

За $69 это очень неплохое решение, особенно для тех, у кого уже есть что-то из экосистемы Nothing, получить дополнение, которое будет круто работать с твоим смартфоном – всегда приятно.

Источник - British GQ

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 27.09.2023
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CMF Watch Pro – привлекательные часы от Nothing с возможностью звонить и дизайном похожим на Apple Watch от $69