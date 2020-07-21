Cubot X30 с пентакамерой предлагают по сниженной цене

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Cubot X30 — это недорогой смартфон, с помощью которого китайская компания хочет продемонстрировать, что даже недорогие аппараты могут быть интересными. В качестве одной из главных его особенностей производитель выделяет пентакамеру. К числу достоинств аппарата можно отнести приличный объем памяти и FullHD-дисплей.

Кроме того, только с 27 июля по 1 августа на торговой площадке AliExpress смартфон будет доступен по цене $139,99 за версию с 6/128 Гб памяти, а модификация с флеш-накопителем на 256 Гб обойдется в $169,99. В качестве главного конкурента для этой модели избран Huawei Nova 5T.

Cubot X30 оснащен 6,4-дюймовым дисплеем разрешением 2310х1080 точек, восьмиядерным чипом Helio P60, аккумуляторной батареей емкостью 4200 мАч и операционной системой Android 10. Фронталка получила датчик на 32-мегапикселя и на тыльной стороне установили систему из пяти объективов: 48 Мп + 16 Мп + 5 Мп + 2 Мп + 0,3 Мп. В арсенале смартфона слот для карт microSD до 256 Гб, порт USB Type-C, поддержка 4G LTE, Wi-Fi и Bluetooth. Спереди и сзади смартфон прикрыт стеклом, а рама изготовлена из пластика.

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