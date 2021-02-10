Дата анонса Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+ названа

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До релиза остается почти две недели и ключевые детали Plus-версии подтверждены

Realme — самостоятельный и сильный бренд, который все увереннее теснит Xiaomi там, где ранее ее позиции были практически неуязвимы. Упрочить положение компании на рынке призвана серия Realme 9, которая в последнее время не сходит с новостных лент. Вчера компания назвала дату выхода Realme 9 Pro в Индии.

Премьера Realme 9 Pro и Realme 9 Pro+ пройдет 16 февраля. Попутно в сеть выложили промо-плакаты, раскрывающие ключевые детали новинок. Так, в случае с Realme 9 Pro+ акцент сделан на том, что смартфон получит AMOLED-дисплей с частотой обновления 90 Гц, чипсет Dimensity 920, модуль NFC, 50-мегапиксельный датчик Sony IMX766 с оптическим стабом, а также быструю зарядку мощностью 60 Вт.

К числу фишек компания причисляет тыльную крышку, которая способна менять цвет под действием ультрафиолета. А еще Realme 9 Pro+ предложит дисплейный сканер отпечатков пальцев и датчик измерения сердечного ритма. По другим сведениям, смартфон укомплектуют 6/8 Гб оперативки, флеш-накопителем на 128/256 Гб, аккумуляторной батареей емкостью 4500 мАч и операционной системой Android 12 с оболочкой Realme UI 3.0.

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Источник: gizmochina