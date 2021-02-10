Дата выхода iPhone SE 3

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Прогноз, которому можно поверить

iPhone SE 3, чья премьера состоится уже этой весной, по части производительности станет лучше своих предшественников. Но при этом стоить должен ощутимо дешевле. А невысокую цену объясняют желанием Apple угодить как можно большему количеству пользователей и подстегнуть массовую миграцию пользователей с Android на iOS.

Уже известно, что премьера iPhone SE 3 состоится весной, но точную дату до недавнего времени не называли. И вот на днях свой прогноз сделал репортер Bloomberg Марк Гурман, который не раз уже был точен в своих предсказаниях. По его данным, анонс iPhone SE 3 пройдет 8 марта. Вместе со смартфоном компания представит еще планшет iPad Air 5.

По слухам, новинка должна предложить корпус от iPhone 8 со всеми вытекающими недостатками для наших дней: экран с широкими рамками и дактилоскопическим датчиком на передней панели. Железная составляющая будет включать чипсет Apple A15 Bionic, 4 Гб оперативной памяти, 128/256 Гб постоянной и аккумулятор емкостью 1821 мАч. Обещают основную камеру на 12 Мп, Retina-дисплей диагональю 4,7 дюйма и зарядку мощностью 15 Вт. Прогнозируют, что ценник на базовую версию составит всего $300.

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Источник: bloomberg