Дайджест самых интересных новостей за такую насыщенную неделю

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Собрали для вас самое интересное за последнюю неделю в одном видео

Думаю для наших читателей не секрет что проект Andro news это команда единомышленников основным направлением деятельности которых является канал YouTube. На нем вы всегда можете найти интересный и актуальный контент, ответы на вопрос: "Какой смартфон купить имея в кармане определенную сумму денег", и просто узнать интересные новинки технологического мира.

А недавно все видео на нем выходят на нашем родном украинском языке. Сегодня вышел очередной выпуск свежих новостей на нашем канале, в нем вы узнаете какие основания делает Украине Илон Маск, как дела у искусственного интеллекта и о россыпи невероятных анонсов от китайских производителей смартфонов. Так что приятного просмотра, и уверяю вас, вы не пожалеете потраченного времени, будет интересно.

В это тяжелое время мы все нуждаемся в поддержке и наш проект не исключение. Это видео создано при поддержке наших партнеров из Anycubic. Заказать 3D-принтер Anycubic Kobra Neo можно по ссылке https://www.aliexpress.com. Тестировали сами, штука действительно классная.