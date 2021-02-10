Идеальная скидка на безупречный смарт! realme GT 5 – топовый смартфон с лучшими возможностями производительности всего от 21 185

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Знаете ли вы что-нибудь о самом лучшем смартфоне за минимальные деньги? Компания realme смогла воплотить это в жизнь, выпустив realme GT 5, который по своей относительно небольшой цене занимает лидируя позиции во всех топах.

realme GT 5 недавно вышел, поэтому получил самую свежую начинку в виде процессора Snapdragon 8 Gen 2, а работает он в паре с 24 ГБ оперативной памяти LPDDR5X и хранилищем UFS 4.0 до 1 ТБ.

Смартфон также оснащен дисплеем 6,74-дюймовый экран OLED с разрешением 2772×1240 и частотой обновления 144 Гц. Также трудно не увидеть сверхтонкие рамки вокруг экрана.

Одной из фишек является подсветка на задней части смартфона прямоугольной формы, которая выглядит очень круто, поделена на три зоны подсветки и имеет различные сценарии использования.

Телефон может похвастаться основной камерой с 50 Мп датчиком Sony IMX890 и поддержкой оптической стабилизации картинки, в дополнение также широкоугольный модуль на 8 МП и макрокамера на 2 МП.

В целом смартфон имеет очень крутые характеристики, которых вам точно хватит на многие годы и прекрасно подойдет людям, желающим использовать смартфон в полную силу. Приобрести телефон можно по ссылке:

realme GT 5 12/256 GB – от 21 185 грн.

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