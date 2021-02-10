Death Stranding Director's Cut вышла на iPhone и iPad – пора загружать – а памяти понадобится много!

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Новая AAA игра на iOS

Культовая Death Stranding от Кодзимы наконец-то добралась до устройств Apple в версии Director's Cut. Игра доступна в AppStore за 20 долларов США или около 875 грн в Украине, учитывая налог.

Совместим с iPhone 15 Pro и более новыми, iPad с чипом M1 и выше, а также Mac с M1 и выше. Если играете на MacBook – необходимо установить macOS 13.3 или выше если на iPad – от 17.0. Поддерживаются контроллеры PlayStation и Xbox.

После установки из AppStore нужно будет дополнительно скачать еще около 13 ГБ. В целом же размер игры - не менее 50 ГБ. Так что запасайтесь местом! Особенно сочувствую владельцам iPad Air 2022 с 64 Гб памяти.

Покупка универсальная – купив игру на одном устройстве Apple, можно играть на других по тому же аккаунту – например, начать на iPhone, продолжить на MacBook. Сохранения тоже синхронизируются.

К сожалению, украинский дубляж не завезли, однако русский на место. К сожалению, игра выходила еще тогда, когда тренда на украинский в играх не было. Но, как бы то ни было, фанаты Кодзимы смогут насладиться его шедевром не выходя из дома или метро. Пора загружать! Ссылка здесь.

Источник - apple