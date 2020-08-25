Дебют Oukitel C21: старт продаж начался с приличной скидки

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Только несколько дней Oukitel C21 продают вдвое дешевле

Oukitel C21 — недорогой смартфон с большим экраном, четверной камерой, Android 10 и аккумулятором приличной емкости. При этом ярких «склонностей» на первый взгляд у этой модели нет. Но в отрывы от марки смартфона можно сказать, что это достаточно крепкий аппарат, который позволяет сносно снимать, выведет на экран картинку приличного качества и с ним можно пробежаться по ряду ресурсоемких игр на минимальных настройках. Среди важных плюсов стоит отметить низкую цену за такой набор характеристик.

Вчера стартовали продажи Oukitel C21 и до 28 августа его можно будет приобрести с 50% скидкой по цене $89,99. И это более чем адекватная цена за смартфон, который обладает 6,4-дюймовым IPS-дисплеем разрешением FullHD+, 12-нанометровым чипом Helio P60, 20-мегапиксельной селфи-камерой и аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч. По завершении акции ценник обещают поднять до отметки $189,99.

Смартфон наделили сканером отпечатков пальцев, функцией Face Unlock, портом USB Type-C, квадрокамерой с главным датчиком на 16-мегапикселей и тремя дополнительными модулями разрешением 2-мегапикселя каждый. В арсенале Oukitel C21 операционная система Android 10, 4 Гб оперативной памяти и флеш-накопитель вместимостью 64 Гб.

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