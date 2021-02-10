Дебютировал Motorola Edge 30: легкий, мощный и недешевый

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Отличный дисплей и достойный чип

В декабре прошлого года состоялась премьера Motorola Edge X30, ставший первым смартфоном с Snapdragon 8 Gen 1. В феврале эта модель добралась до глобального рынка под названием Motorola Edge 30 Pro, а сегодня компания представила его младшую версию Motorola Edge 30. Упрощения коснулись аппаратной платформы, фронтальной камеры, аккумулятора и мощности зарядки.

Motorola Edge 30 — это герой из среднего сегмента на базе процессора Snapdragon 778G. В его активе 8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, аккумулятор емкостью 4020 мАч с быстрой зарядкой TurboPower на 33 Вт, стереодинамики, защита от брызг IP52 и фронтальный модуль на 32-мегапикселя.

Весит Motorola Edge 30 всего 155 грамм и на это тыльной стороне установили трехкомпонентную тыльную камеру. В качестве главного выступает модуль на 50 Мп со светосилой f/1.8 и оптическим стабом, а дополнили его ширик с аналогичным разрешением и датчик глубины на 2 Мп. Руководит работой устройства операционная система Android 12 с небольшими коррективами от Moto.

В арсенале устройства Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 и AMOLED‑панелью диагональю 6,5 дюйма разрешением 2400х1080 точек. Это 10-битный дисплей с частотой обновления 144 Гц и поддержкой HDR10+. Оценили Moto Edge 30 в 499 евро.

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Источник: telepolis