Дефицит чипов все ощутимее сказывается на производителях смартфонов

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Поставки замедляются, анонсы откладываются и цены растут

Индустрия живет в условиях большого и ужасного дефицита полупроводников. Ряд производителей смартфонов не скрывают того, что им приходится приспосабливаться к работе в нынешних условиях и готовят аудиторию к тому, что нехватка компонентов подтолкнет вверх ценники на устройства.

Одна из проблем — это срывы сроков. Выпуск ряда гаджетов задержится и количество выпускаемых устройств снизится. Так, например, Google Pixel 5а будет доступен только в Японии и США, тогда как предшественник продавался в большем количестве регионов. Samsung из-за дефицита чипов снизила объемы поставок смартфонов на 20% по сравнению с первым кварталом нынешнего года.

Xiaomi представила свой флагман Mi 11 Ultra еще в апреле, но в продаже он появился только в июле. Вынуждена была компания и пересмотреть цену в сторону повышения на Redmi Note 10. Так, если на старте продаж его предлагали в Индии по цене $161, то уже сейчас за него просят $174, а это почти на 8% выше его первоначального прайса.

Но далеко не все производители ощущают на себе негативные последствия нехватки компонентов. Так, аналитики уверены, что Apple сумела избежать проблем с дефицитом, а все из-за собственной дальновидности и раннего заказа комплектующих. Например, она сумела первой разместить свой заказ у TSMC и теперь тайваньский чипмейкер активно штампует чипы для Apple, тогда как прочие компании вынуждены ожидать своей очереди.

Достаточно неплохо себя чувствует и Samsung, но в условиях дефицита комплектующих не оказались только смартфоны премиального уровня. Примерно 80% игроков рынка смартфонов ощущают на себе последствия нехватки компонентов, которая уже привела к тому, что поставки мобильников во втором квартале просели на 10% по сравнению с первым кварталом нынешнего года. Ценники же на смартфоны в среднем подскочили на 5%.

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Источник: wsj