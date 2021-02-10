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﻿В этой статье речь пойдет о том, как превратить свой фитнес-браслет Mi Band 6 в умные часы, по крайней мере, в гаджет, максимально приближенный по функциональности к умным часам. Вы удивитесь, как много новых функций можно от них получить дополнительно и сколько инструментов для этого предусмотрено. Но не пугайтесь, не обязательно пользоваться всеми – можно выбрать несколько наиболее удобных, которые содержат весь нужный функционал. И хотя мы будем говорить о 6-ом Бенде, то же самое можно будет совершить и с 5-ым, 4-ым, 3-им и т.д.









Что можно из них выжать?

Итак, из-за чего вообще весь этот балаган? Вы можете продолжать пользоваться Ми Бендом, довольствуясь тем, что предусмотрел производитель по умолчанию и не заморачиваться. Но посмотрите, какие фишки станут доступны вам после несложных операций: огромное множество нестандартных циферблатов, вывод на экран уведомлений с приложения «Карты» (в том числе указатель), уведомления о полной зарядке/разрядке смартфона, или о потере связи с ним, взаимодействие с продвинутыми планировщиками, ответы на звонки/сообщения, работа с умными будильниками, уведомления о входящих IP-вызовах и даже ответы на них через смартфон… Согласитесь, список уже довольно большой и это еще далеко не все. Поэтому будем раскрывать все секреты по порядку, описывая шаг за шагом.

Сразу можно сказать, что таким изобилием «народного» добра может похвастаться только Mi Band от Xiaomi. Ни один другой производитель даже близко не стоит с Xiaomi по наличию софта для кастомизации. Вот серьезно, поверьте на слово. А если не верите – полазьте на форумах и поищите, зайдите в Play Market и посмотрите, что там есть для браслетов Mi Band, а что есть, например, для Huawei Band.

Вот примерный список приложений для взаимодействия с браслетом и настройки под себя:

Amazmod

Gadgetbridge

LikeApp/LikeApp+

Notify for Mi Band

Notify for Amazfit & Zepp

Master for Mi Band

Mi Bandage for Mi Band and Amazfit

AmazTools

Bind Mi Band

Alert Bridge for Amazfit & Mi Band

Tools & Mi Band

GPS Nav for Mi Band

Gliderun

Greeshan Mod

France Mod

AeX Amazfit Mod

Для начала стоит упомянуть один нюанс в Mi Band 6, который не нравится многим пользователям. Речь идет о некоторых подписях пунктов меню – они не помещаются на экране, поэтому отображаются с прокруткой. Это раздражает, уж лучше видеть сокращенный вариант без этих прокруток. Лечится данное неудобство перепрошивкой гаджета. Но, по сравнению с перепрошивкой смартфона, эта процедура с фитнес-часами покажется сущим пустяком!





Прошиваем браслет

Прошивку на свой вкус можно найти на известном форуме, для Mi Band 6 выбор достаточный уже на момент написания статьи. Можно найти чистую прошивку только с сокращенными названиями пунктов меню. Скачиваем прошивку. Включаем обнаружение часов в настройках родного Mi Fit.

Устанавливаем на смартфон приложение для прошивки браслета. Например, это может быть Gadget Bridge или Notify & Fitness for Mi Band, но советуем использовать второй вариант, т.к. он нам еще пригодится.





Есть еще крутейшее приложение Mi Bandage, оно отлично подходит для часов Mi Band 3, 4 или 5 и имеет более простой интерфейс, а встроенный прошивальщик вообще сведет все сложности к нулю. Но его минус на момент написания статьи в том, что еще не добавлена поддержка Mi Band 6.

Следуя всем указаниям, перепрошиваем наш Ми Бенд. Что дальше? Дальше скорее всего захочется установить какой-нибудь интересный циферблат. Для этого заходим в Notify & Fitness for Mi Band, переходим во вкладку «Сообщения» и выбираем «Циферблаты». Здесь их, кажется, более чем достаточно. Но если и этого мало, то в Play Market можно найти еще несколько приложений с циферблатами (в названии приложения должно быть слово watchface).

Делаем из часов навигатор

Там же можно найти еще одно интересное приложение - Navigator for Mi Band. Оно способно выводить уведомления из Google Maps на экран нашего браслета. Но пока эти уведомления не удобны. Переходим в наш Notify & Fitness (далее все манипуляции будем проводить в нем), опять идем во вкладку «Сообщения» и включаем функцию «Карты». Затем нужно нажать на пункт «изображение» и выбираем там «простые направления». После этого переходим в настройки «простого направления», выбираем «низкое качество», а если вы используете стандартный циферблат, то чуть ниже активируйте пункт «Заводской». Теперь, когда вы запустите Гугл-навигацию на смартфоне, то на браслете сразу появится удобный указатель.





Полезные функции для уведомлений

Хотите включить уведомления о том, когда ваш телефон полностью заряжен или разряжен? В той же вкладке «Сообщения» для этого есть пункт «Инструменты». В этом пункте можно активировать и уведомления о разрыве связи со смартфоном, чтобы случайно его не потерять (он так и подписан - "Не потеряй телефон"). Еще одной полезной функцией будет исправление того неудобства, когда вы прочитали сообщение на часах, а спустя какое-то время видите это же «непрочитанное» сообщение на смартфоне и читаете его снова. Идем во вкладку «Сообщения», пункт «Приложения», в правом верхнем углу жмем на шестеренку и активируем «Удалить сообщения на браслете» и «Удалить уведомление на телефоне». Теперь, если вы удалите сообщение на браслете, то оно удалится на смартфоне и наоборот.





Есть еще один небольшой, но приятный момент для владельцев 5-ой версии Mi Band или старше. Дело в том, что только в 6-ом Ми Бенде добавили возможность отображения смайликов. Но не беда. Снова в нашем Notify & Fitness заходим в «Инструменты», обновляем прошивку браслета, а потом в самом низу вкладки «Сообщения» выбираем пункт «Смайлики». Там можно активировать отображение смайликов в сообщениях на экране Mi Band.

Следующее неудобство заключается в том, что на Mi Band 5 и 6 нельзя блокировать браслет от случайных нажатий. Заходим в меню «Инструменты», выбираем пункт «Настройки браслета» и включаем пункт блокировка экрана браслета. Будет полезно сразу включить функцию «Поднимите запястье», а чуть ниже настроить её чувствительность.





Tasker и умные будильники

Наверняка вы заинтересуетесь пунктом под названием «Интеграция с Tasker». Tasker (скачивается отдельно в Плей Маркет) – это продвинутый планировщик, который предназначен для настройки разных автоматизаций. Вы можете настроить запуск, завершение любых приложений, изменение настроек и т.п. в зависимости от времени, координат GPS или других событий. То есть, вы можете настроить так, чтобы, приходя домой у вас на смартфоне автоматически включался беззвучный режим, на браслете менялся циферблат, умный дом включал свет, а из колонок играла музыка.

Следующей крутой фичей будет использование умных будильников. Эта опция отличается тем, что умный будильник подстраивается под фазу вашего сна и может сработать на несколько минут раньше. Это поможет вам проснуться намного легче. В той же вкладке «Сообщения» нужно зайти в раздел «Будильники» и настроить «умные будильники». Но перед этим отключите все будильники в официальном приложении Mi Fit.





Отвечаем на сообщения и звонки с помощью Mi Band

Стоит упомянуть, что в разделе «Приложения» можно настроить вывод уведомлений из любых приложений (и даже любых контактов внутри этих приложений) под свой вкус. Но на этом еще не конец. Вы сможете отвечать на входящие сообщения. Делать это можно с помощью подготовленных шаблонов. Что для этого потребуется: во вкладке «Сообщения» зайти в пункт «Кнопка» и выбрать там «Быстрый ответ». Здесь можете добавить свои шаблоны ответов, в том числе и со смайликами.

Как это работает? Теперь после входящего сообщения вы можете перейти на вкладку плеера на браслете и кнопками переключения треков выбрать нужный вариант ответа, а для отправки надо нажать на «Play». Кстати, если вы не пользуетесь управлением музыкой на браслете, то в меню «Кнопка» можно задать любые функции (из списка) всех кнопок плеера.





Но и это еще не все! Вы сможете отвечать таким образом не только на сообщения, но и на звонки! Для этого вам нужно установить приложение AeX Mod вместо стандартного Mi Fit. На вкладке «Сообщения» переходим к пункту «Звонки», и включаем там уведомления о входящих и пропущенных звонках в том числе из VoIP-мессенджеров, к которым относятся WhatsApp, Telegram, Viber и все остальные.





Отдельно можно сказать и о возможности прослушать через динамик смартфона последнее входящее аудиосообщение из Телеграм и принять звонок по громкой связи, отслеживать свои маршруты на карте и делиться ими в общепринятых форматах (привет элитным часам от Garmin!). Вы даже можете транслировать экран смартфона на дисплей (-чик) часов, хотя трудно себе представить, зачем это может понадобиться.

В целом, мы обсудили с вами самые полезные навороты для «прокачки» вашего Ми Бенда. Поверьте, изобилие таких фишек доступно только для Xiaomi Mi Band. Возможно, это поможет вам при выборе носимого гаджета или существенно улучшит ваше с ним взаимодействие.





Видеогайд по Mi Band

Всем добра и да пребудет с вами Андроид!﻿

