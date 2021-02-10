Дерзкий POCO F4, крутой iPhone 14 Pro и мутант Redmi 10 (2022)

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Все отчетливее чувствуется приближение Нового года. Уже хочется ощущения праздника, приятных хлопот и беззаботных новогодних каникул. До праздника остается две недели, и мы держимся из последних сил, продолжая искать интересные новости из мира технологий. Ловите нашу очередную подборку событий, которые привлекли наше внимание за последние дни.

Миллиардер, изобретатель и просто эксцентричный человек Илон Маск стал человеком года по версии журнала Time. Этот человек видит то, каким должно быть будущее человечества и усердно работает над ним. Одна из идей — колонизация или освоение Марса. А чтобы космические корабли могли совершать регулярные рейсы по маршруту Земля-Марс, он предлагает добывать топливо для ракет из углекислого газа, которого на красной планете хоть отбавляй.

Известный сетевой информатор Ice Universe нарисовал безрадостное будущее — флагманские чипы для Android-смартфонов в 2022 году настоящие печки. Первый с Snapdragon 8 Gen 1 флагман Moto Edge X30 демонстрирует склонность к перегреву.

Oppo провела в Китае INNO DAY 2021, где показала нейронный процессор MariSilicon X, складной Oppo Find N и «умный» монокль Air Glass. Сама компания избегает называть последнее устройство смарт-очками, предпочитая говорит о нем как о гаджете для «вспомогательной реальности». Сценариев использования не так много и это явно эксперимент.

Тем временем Realme наращивает свои онлайн-продажи и готовится выпустить realme GT 2 Pro, который станет вторым смартфоном с Snapdragon 8 Gen 1. OnePlus со своей стороны планирует выпустить в начале следующего года OnePlus Nord 2 CE на базе Dimensity 900 с ценником от $315.

Apple выпустила приложение Tracker Detect для Android-устройств, чтобы помочь им избежать слежки посредством меток AirTag. Тим Кук заявил, что приоритетными направлениями для компании станет искусственный интеллект, автопилот и дополненная реальность. Поэтому ждем Apple Car и смарт-очки в исполнении купертиновцев.

Xiaomi объявила о создании аккумуляторов нового типа. В них больше кремния и емкость батарейки увеличилась на 10% при сохранении ее размера. Обещано увеличение автономности до 100 минут. Компания также готовится представить Redmi K40 Gaming Edition, который на глобальный рынок выйдет как POCO F4 GT. Прямой дисплей, выдвижные курки, стекло Gorilla Glass Victus, чипы Dimensity 9000 и Dimensity 7000 — все это черты будущего смартфона для геймеров. А еще компания выпустит Redmi 10 (2022), пустив под нож производительность.

А напоследок мы расскажем о защищенном смартфоне TickTock, на тыльной стороне которого установили второй дисплей. Дичь народу зашла и есть немало тех, кто инвестировал в этот проект на площадке Kickstarter. Эти и другие новости — на видео. Приятного просмотра!