Дешевеют медленно: какие б/у смартфоны можно выгодно продать через 2 месяца

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Рейтинг активно дешевеющих устройств на рынке США

Какой смартфон приобрести, чтобы не потерять много при его продаже по прошествии короткого времени? Крупнейший американский сервис по торговле б/у-техникой SellCell назвал те модели, которые сильнее всех теряют в цене буквально за пару месяцев с момента выхода. Все устройства принято считать «как новые» или в «хорошем состоянии», а в сам топ попали только флагманы Apple, Samsung и Google.

Анализ экспертов окажется неутешительным и разочарует владельцев флагманов Samsung и Google. В частности, линейка Galaxy S22 в среднем потеряла 51,1% (в хорошем состоянии) и 46,8% (как новый) в цене всего за 2 месяца. Меньше всех обесценился Galaxy S22 Ultra с 128 Гб ПЗУ (44,2%, как новый), а больше других — Galaxy S22+ c 128 Гб флеш-памяти (57,5%, как новый и 53,8% в хорошем состоянии). Для большей наглядности стоит сказать, что уже через два месяца после приобретения Galaxy S22+ теряет $574,99 от первоначальной цены.

Среди аутсайдеров оказался Pixel 6, который по прошествии 2-х месяцев обесценился на 43,5% (хорошее состояние) и 41,5% (как новый). Для сравнения эти показатели у iPhone 13 составили 16,4% и 19,1% соответственно. Среди Pixel-фонов худший результат у Pixel 6 Pro с 256 Гб постоянной памяти. Через два месяца после покупки он обесценился на 47,9% (хорошее состояние) и 45,7% (как новый). Это потеря до $479 в денежном выражении.

Лучшим смартфоном, который меньше всего обесценился, признан iPhone 13 Pro Max. Он показал падение стоимости на 4,7% (хорошее состояние) и 3,8% (как новый) — максимальная денежная потеря с момента запуска составила всего $52. Среди «яблочных» устройств аутсайдером признали iPhone 13 mini c 512 Гб ПЗУ, iPhone 13 Pro с 1 ТБ и iPhone 13 Pro Max с аналогичным объемом постоянной памяти. Они теряют в цене 23,8-30,9%, 22-27,3% и 21,5-26,2% соответственно в зависимости от состояния.

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Источник: androidauthority