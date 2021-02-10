Детали о OnePlus Nord 2T: все что известно о смартфоне

523

Крепкий середняк по «железу», осталось дело за адекватным ценником

OnePlus взяла курс на расширение своего присутствия в среднем сегменте и за это отвечает линейка Nord. В скором времени в ее рядах появится новый игрок OnePlus Nord 2T, который по сути станет чуть улучшенной версией OnePlus Nord 2 с новейшим процессором от MediaTek и более мощной быстрой зарядкой.

Сетевой информатор Йогешем Брар поделился изображением и характеристиками OnePlus Nord 2T. В плане дизайна смартфон продолжает тему предшественника и устройств другой дочки Oppo — Realme. Здесь обошлись без экрана, сползающего на боковые грани. Дисплей прямой с тонкими рамками по периметру, есть вырез под фронталку и элементы управления на своих местах. Из приятного — предложили фирменный рычажок переключения режимов.

Из необычного бросается в глаза блок основной камеры с несколько нетипичным исполнением датчиков изображения. Главный модуль вверху, и он огромного размера. А ниже расположились два сенсора более миниатюрного размера, которые очертили в окружность. Исполнение тыльной камеры OnePlus Nord 2T смотрится одновременно необычно и спорно.

﻿

OnePlus Nord 2T приписывают 6,43-дюймовый AMOLED-экран разрешением FullHD+ и частотой обновления 90 Гц. Этот смартфон должен стать первым на рынке с новейшим чипсетом Dimensity 1300. В его арсенале будет до 12 Гб оперативной памяти LPDDR4x и до 256 Гб постоянной UFS 3.1. Гнезда для наушников не предложат, но зато будут стереодинамики и поддержка Dolby Audio.

Для основной камеры приготовили три датчика изображения, где главный Sony IMX766 на 50 Мп с оптическим стабом. Дополнили его ультрашириком на 8 Мп Sony IMX355 и монохромным сенсором на 2 Мп. Разрешение фронтальной камеры составило 32 Мп и в ее основе лежит датчик Sony IMX709.

Поставляться OnePlus Nord 2T будет с предустановленной операционной системой Android 12 с оболочкой OxygenOS 12.1. Обещан дисплейный сканер отпечатков пальцев, поддержка Hi-Res, аккумулятор емкостью 4500 мАч с быстрой зарядкой на 80 Вт.

﻿Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿

Источник: onsitego