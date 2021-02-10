Dimensity 9000: кто всех переиграет и первым выпустит смартфон с чипом MediaTek

576

Xiaomi не будет первой

После анонса Snapdragon 8 Gen 1 компании начали делить очередность того, кто и когда представит свой флагман с новой платформой. Первым к финишу пришел Moto Edge X30 и на момент написания материала он остается единственным смартфоном на рынке с новой топовой платформой Qualcomm. Развернулась и гонка за право первым выпустить модель с Dimensity 9000.

Чтобы понять, кто станет пионером с новым чипом от MediaTek, обратимся к предсказанию известного информатора Digital Chat Station. По его информации, первенцем станет Oppo Find X4, который выйдет в феврале или марте следующего года. Также компания намерена выпустить Oppo Find X4 Pro на базе Snapdragon 8 Gen 1 и Oppo Find X4 Pro+ (Ultra).

Затем наступит очередь Redmi, которая представит свой аппарат с Dimensity 900. Предположительно, им станет Redmi K50 Gaming Edition. В число тех, кто выпустит свои модели с Dimensity 9000 попали компании Vivo и Honor, где последняя анонсирует свой смартфон позже главных конкурентов.

Среди прочего Digital Chat Station сообщил, что Oppo и OnePlus наделят свои устройства поддержкой быстрой зарядки мощностью 80 Вт. Причем Oppo еще и готова предложить проводную зарядку на 150 Вт и эту же планку установит в своих флагманах Realme.

Подписывайтесь на Andro News в Telegram, «ВКонтакте» и YouTube-канал﻿.﻿﻿

Источник: sparronews