Dimensity 9300 поиздевался над актуальными флагманами Snapdragon 8 Gen 2 и Apple A16 в тестах графики

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Следующее поколение чипов от Mediatek укрепит лидерство компании

Новое поколение мобильных чипов в этом году обещает вывести мощность смартфонов на новый уровень. Очень удачная архитектура, которую на днях представила Arm , позволит создавать новые невероятные SOC с выдающейся производительностью и поддержкой новых технологий. И вот, перед нами первые тесты графической производительности нового видеоядра Immortalis G720, лягущего в основу Mediatek Dimensity 9300.

По данным информатора Digital Chat Station, в бенчмарке GFXBench Aztec Ruins чип выдает в среднем 90 fps при разрешении 1440p. Для понимания прогресса я приведу примеры производительности в этом тесте актуальных флагманских чипов от конкурентов.

Чемпион от Qualcomm – Snapdragon 8 Gen 2 показывает в этом тесте результат 68 fps при рендере по API Vulkan и 61 fps в Open GL. То есть прирост составляет от 25 до 30 процентов.

Чемпион от яблочной компании Apple A16 Bionic вообще демонстрирует результат в 53 fps, что более чем на 40 процентов меньше результата Dimensity 9300. Надо учитывать и то, что до официального анонса чипа еще почти более 4 месяцев, и оптимизация драйверов может еще улучшить результат.

Так что уже сегодня становится понятно, что новый чип при хорошей реализации охлаждения будет просто унижать прошлогодние флагманские устройства.

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Источник: weibo