Dimensity 9300 от MediaTek будет поддерживать сверхбыструю оперативну память и может легко обогнать конкурента Snapdragon 8 Gen 3

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Dimensity все-таки топ?

Слухи о Dimensity 9300 утверждают, что будущий флагманский чипсет для смартфонов MediaTek станет достойным конкурентом Snapdragon 8 Gen 3, и теперь, похоже, у него будет одно преимущество, которого нет ни у кого в отрасли: поддержка оперативной памяти следующего поколения LPDDR5T.

Новые слухи также утверждают, что в отличие от Snapdragon 8 Gen 3, Dimensity 9300 будет иметь четыре ядра Cortex-X4. Благодаря поддержке стандарта LPDDR5T Dimensity 9300 может обеспечить непревзойденную пропускную способность памяти 9,6 Гбит/с, что делает его быстрее, чем самая быстрая оперативная память LPDDR5X, максимальная скорость которой составляет 8,5 Гбит/с.

Однако вполне вероятно, что будущий кремниевый процессор MediaTek имеет обратную совместимость со стандартом памяти старого поколения, поэтому производители, желающие сэкономить на больших затратах, скорее всего, будут использовать чипы LPDDR5X в своих телефонах.

Кроме поддержки оперативной памяти LPDDR5T, Digital Chat Station поделился другими спецификациями Dimensity 9300. Сообщается, что чипсет будет включать четыре ядра Cortex-X4 и четыре ядра Cortex-A720 без энергоэффективных ядер.

Эта уникальная 8-ядерная конфигурация означает, что Dimensity 9300 может победить Snapdragon 8 Gen 3 в многопоточных результатах, но те же ядра могут стать ахиллесовой пятой чипсета, поскольку это может означать, что любой смартфон или планшет может отставать от Snapdragon 8 Gen 3 в обеспечении долгожданного времени автономной работы. Восемь ядер дополняет графический процессор ARM Immortalis G720, который также поддерживает такие функции, как трассировка лучей.

Хотя в публикации на Weibo речь не идет о преимуществах получения поддержки памяти LPDDR5T, есть предварительные слухи, согласно которым Dimensity 9300 будет на 20 процентов быстрее Snapdragon 8 Gen 2 в многоядерных результатах. Поскольку MediaTek, как говорится, выпустит свой топовый кремний перед Snapdragon 8 Gen 3, можно будет наткнуться на дополнительные сведения, исключающие преимущества LPDDR5T, но пока стоит набраться терпения. Реальные тесты будут уже на первом смартфоне на этом процессоре, а вот это уже будет интересно, особенно в плане энергоэффективности и нагрева.

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Источник: wccftech