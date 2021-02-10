Дизайн и характеристики Motorola Edge 20 рассекретили до анонса

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В сети уже мелькала информация, что вскоре должны дебютировать Motorola Edge 20 и Edge 20 Plus. Известный сетевой информатор OnLeaks поделился с широкой аудиторией изображениями и характеристиками «младшего» новичка.

В отличие от прошлогодних Motorola Edge и Motorola Edge Plus преемники не будут флагманскими моделями и не получат топовое железо. Ожидается, что Edge 20 в качестве аппаратной платформы получит Snapdragon 778. Смартфону приписывают дисплей диагональю 6,7 дюйма разрешением 2400х1080 пикселей с частотой обновления 120 Гц.

Motorola Edge 20 должны укомплектовать 6/8 Гб оперативной памяти и 128/256 Гб постоянной, аккумуляторной батареей емкостью 4000 мАч и трехкомпонентной основной камерой с главным датчиком на 108-мегапикселей, а также парочкой сенсоров на 16 Мп и 8 Мп.

Изображения демонстрируют нам смартфон, где лицевая панель отдана под плоский дисплей с круглым отверстием под фронталку по центру верхней части экрана. Сканер отпечатков пальцев встроили в клавишу питания, а на тыльной стороне установили прямоугольную площадку основной камеры. Габариты корпуса составили 169,1х75,5х8,9 мм.

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Источник: androidauthority