Дизайн Motorola Moto G Power 5G (2024) раскрыт благодаря рендерам

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Конец года приближает слухи о бюджетниках следующего

Внешность обновленного Motorola Moto G Power 5G (2024) стала известна благодаря информатору OnLeaks – он поделился рендерами смартфона. Новый Motorola Moto G Power 5G имеет больший экран, чем у его предшественника 2023 года – 6,7" против 6,5".



На задней панели Moto G Power 5G (2024) установлены две камеры и вспышка, расположенные на прямоугольном острове. Смартфон имеет плоский экран с довольно широкими рамками и подбородком. Фронтальная камера находится в круглом вырезе.



На правой боковой грани расположены кнопки регулировки громкости и кнопка питания со сканером отпечатков пальцев, а на левой – слот для SIM-карт. В нижней части находится порт USB-C, разъем 3,5 мм для наушников, основной микрофон и динамик, а сверху – дополнительный микрофон.

Источник утверждает, что Motorola Moto G Power 5G (2024) имеет размеры 167,3 x 76,4 x 8,5 мм, но не раскрывает ничего другого о смартфоне.

Источник: GSMArena