Дизайн Realme 12+ 5G хорошо знаком по будущей серии Realme 12 Pro

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Выглядит стильно

Приближается дата презентации смартфонов серии Realme 12 Pro, но помимо этого будет представлена еще одна модель – Realme 12+ 5G.

Ранее уже была некоторая информация об этом устройстве, смартфон прошел несколько сертификаций: NBTC, SIRIM, TKDN, SDPPI, TDRA, TUV Rheinland и FCC. Но не приковывал столько же внимания, как старшие модели. Помимо этого смартфон прошел китайскую сертификацию MIIT. Интересно, что глобальный код модели Realme 12+ 5G RMX3867 несколько отличается от кода модели китайского варианта RMX3866. Впрочем, вместе с глобальным запуском серии Realme 12 Pro 29 января мы ожидаем дебют Realme 12+ 5G.

Что же известно о Realme 12+5G?

Недавний список MIIT раскрыл подробности дизайна телефона. Смартфон, похоже, оснащен четверной тыльной камерой со светодиодной вспышкой, очень похожей на дизайн модуля камеры Realme 11. Вертикальная линия металлического цвета разделяет тыльную сторону на две равные части. На задней нижней стороне смартфона видна брендировка Realme.

Realme 12+ 5G имеет 16-мегапиксельную фронтальную камеру и тыльную камеру с 64-мегапиксельной основной камерой и 8-мегапиксельным вспомогательным объективом. Ожидается, что устройство будет оснащено аккумулятором емкостью 5 000 мАч с поддержкой быстрой зарядки мощностью 67 Вт. Он может работать под управлением интерфейса Realme UI 5 на базе Android 14 и будет иметь функцию NFC. Другие подробности об устройстве пока не разглашаются.

Источник: gizmochina