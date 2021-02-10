DIZO представила дебютные телефоны

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Суббренд Realme выпустил телефоны Star 500 и Star 300

В этом году Realme сама стала материнской компанией и у нее появилась своя «кровинушка» — суббренд DIZO. Новичок активно пополняет свое портфолио различными гаджетами и сегодня случился релиз двух телефонов: DIZO Star 300 и DIZO Star 500.

DIZO Star 300 удостоился 1,77-дюймового дисплея, аккумулятора емкостью 2550 мАч, 0,3 Мп основной камеры, которая оформлена в прямоугольную площадку на тыльной стороне. DIZO Star 500 предлагает экран диагональю 2,8 дюйма и батарейку на 1900 мАч, а вот тыльный модуль камеры круглой формы.

Оба телефона предлагают поддержку Bluetooth, FM‑приемника, двух SIM-карт слот для карт памяти до 64 Гб, 3,5 мм разъем для наушников и порт microUSB. Поставляются аппараты с 32 МБ оперативной памяти и флеш-накопителем аналогичного объема, есть диктофон, файловый менеджер, плеер и функция будильника.

Оценили DIZO Star 300 всего в $17, а за DIZO Star 500 запросили $24. Приобрести телефоны на данный момент можно только в Индии. Выйдут ли они за пределы этой страны и можно ли их будет купить на глобальном рынке, не сообщается.

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Источник: gizmochina