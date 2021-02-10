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К выходу готовится Snapdragon X – бывшие разработчики Apple теперь трудятся на конкурента

11.10.2023 74 0

Увеличение конкуренции это круто

 

Компания Qualcomm, известная преимущественно своими мобильными чипами, недавно анонсировала разработку нового поколения процессоров под названием Snapdragon X, предназначенных для использования в ноутбуках.

 

К выходу готовится Snapdragon X – бывшие разработчики Apple теперь трудятся на конкурента – фото 1

 

По словам представителей Qualcomm, процессоры Snapdragon X должны обеспечить значительное повышение производительности ПК по сравнению с предыдущими чипами Snapdragon. Это бесспорный шаг вперед для всей индустрии, поскольку достойного конкурента на ARM для Apple Silicon пока нет.

 

В процессорах Snapdragon X планируется использовать ядро Oryon, созданное специалистами компании Nuvia, приобретенной Qualcomm. Nuvia была основана бывшими работниками Apple, имеющими опыт в проектировании процессоров архитектуры ARM.

 

К выходу готовится Snapdragon X – бывшие разработчики Apple теперь трудятся на конкурента – фото 2

 

Впрочем, существуют определенные юридические риски по поводу спора между Qualcomm и Arm относительно прав на технологии Nuvia. Поэтому дальнейшая судьба анонсированных чипов Snapdragon X остается неопределенной.

 

Источник - The Verge

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 11.10.2023
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К выходу готовится Snapdragon X – бывшие разработчики Apple теперь трудятся на конкурента