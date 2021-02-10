К выходу готовится Snapdragon X – бывшие разработчики Apple теперь трудятся на конкурента
Увеличение конкуренции это круто
Компания Qualcomm, известная преимущественно своими мобильными чипами, недавно анонсировала разработку нового поколения процессоров под названием Snapdragon X, предназначенных для использования в ноутбуках.
По словам представителей Qualcomm, процессоры Snapdragon X должны обеспечить значительное повышение производительности ПК по сравнению с предыдущими чипами Snapdragon. Это бесспорный шаг вперед для всей индустрии, поскольку достойного конкурента на ARM для Apple Silicon пока нет.
В процессорах Snapdragon X планируется использовать ядро Oryon, созданное специалистами компании Nuvia, приобретенной Qualcomm. Nuvia была основана бывшими работниками Apple, имеющими опыт в проектировании процессоров архитектуры ARM.
Впрочем, существуют определенные юридические риски по поводу спора между Qualcomm и Arm относительно прав на технологии Nuvia. Поэтому дальнейшая судьба анонсированных чипов Snapdragon X остается неопределенной.
Источник - The Verge