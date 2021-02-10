Доходы Xiaomi упали в разы и продолжают пике, неужели нашей любимой компании конец?

41

Серьезный кризис в Xiaomi нуждается в немедленных решениях

По законам рынка очень тяжело удержать компанию на одном уровне, она либо растет, либо теряет свои позиции и начинает падение. Все мы помним период быстрого роста Xiaomi.

Те времена, когда за пару лет они из китайского ноунейма для гиков превратились в топ за свои деньги и купив себе такой смартфон ты уже был не нищеброд, а умный человек умеющий считать средства и не переплачивает за бренд. Со своим подходом давать людям крутую начинку за недорого компания стремительно и крепко заняла лидирующее положение на многих рынках.

Но со временем компания решила немного сменить курс развития и цена на ее продукцию понемногу поползла вверх. Конечно, всем хочется быть лучшим во всем, а не просто в своей нише, но топовый сегмент ей пока так и не подчинился, а бюджетный немного просел под давлением новых конкурентов.

Xiaomi начала получать по зубам тем же оружием которым она сама прорубила себе путь к вершине – цене.

Как сообщает Reuters, объем продаж Xiaomi в четвертом квартале 2022 года составил 66,05 млрд. юаней (9,6 млрд. долларов), что на 22,8% меньше по сравнению с 85,58 млрд. юаней предыдущего года.

Несмотря на то, что цифры оказались немного лучше, чем прогнозировали аналитики, они отмечают четвертый квартал подряд падение дохода компании и его самое резкое падение на сегодняшний день. Что еще хуже, чистая прибыль упала лишь до 1,46 млрд юаней, что на 67,3% меньше по сравнению с 4,473 млрд юаней предыдущего года.

В последнее время компания безусловно столкнулась с некоторыми проблемами. Во-первых, она потеряла первое место в поставках смартфонов в Индии в течение четвертого квартала 2022 года, являющегося ключевым рынком для компании. Кроме того, поставки смартфонов Xiaomi в Индии в 2022 году потерпели серьезный удар, снизившись на тревожные 24% в годовом исчислении.

И еще хуже, компания не просто потеряла первенство, а опустилась сразу на третье место в четвертом квартале, уступив Samsung и китайскому конкуренту Vivo. Это тяжелый удар для Xiaomi, доход которой сокращался четыре квартала подряд, причем самое резкое падение произошло именно в последнем квартале 2022 года.

И хотя президент Xiaomi Лу Вейбинг говорит, что все будет хорошо и мы все вернем, все мы понимаем, что дыма без огня не бывает. У компании серьезные проблемы и чтобы остановить падение, она должна делать какие-то серьезные шаги, а не просто раздавать обещания.

Поэтому ждем дальнейшего развития ситуации и надеемся, что компания справится с кризисом и не погибнет в пучине как Nokia, LG и HTC. Их тоже когда-то считали непотопляемыми и где они сейчас?

Читать также: Рамка в 1-мм – это реальность, кто получит такой дисплей первым?

Источник: gizmochina