Дорожная карта обновления Realme до Realme UI 5 на основе Android 14
06.10.2023 1791 3
кто получит realme ui 5?
Компания Realme представила дорожную карту раннего доступа к обновленной прошивке Realme UI 5, основанной на Android 14.
Первыми обновления получат Realme GT Neo 3 и GT Neo 3 150W – уже в октябре 2022 года.
Далее, в ноябре ожидается выпуск тестовых сборок для моделей 11 Pro 5G, Narzo 60 5G и других.
С января 2023 года по март 2024 года ранний доступ к Realme UI 5 получат более двух десятков моделей, в том числе серий 9, GT 2, Narzo 50 и другие.
Обновление постепенно охватит флагманы, средний и бюджетный сегменты смартфонов Realme.
Источник - Realme India
Дата публикации: 06.10.2023
Комментарии
Всего комментариев: 3
Роман 0
Тут помилка з роком - "вже в жовтні 2022 року"
06.10.2023 11:44
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Микола 0
Де GT NEO 2??? Такі ж гівнюки, як і сяомі.
06.10.2023 10:33
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Ігор 1
Будемо ставити прошивку із Neo 3T це один і той же телефон по суті
06.10.2023 11:03
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