Дорожная карта обновления Realme до Realme UI 5 на основе Android 14

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кто получит realme ui 5?

Компания Realme представила дорожную карту раннего доступа к обновленной прошивке Realme UI 5, основанной на Android 14.

Первыми обновления получат Realme GT Neo 3 и GT Neo 3 150W – уже в октябре 2022 года.

Далее, в ноябре ожидается выпуск тестовых сборок для моделей 11 Pro 5G, Narzo 60 5G и других.

С января 2023 года по март 2024 года ранний доступ к Realme UI 5 получат более двух десятков моделей, в том числе серий 9, GT 2, Narzo 50 и другие.

Обновление постепенно охватит флагманы, средний и бюджетный сегменты смартфонов Realme.

Источник - Realme India