Думаете 1500$ за Iphone это дорого? а как вам 63000$!!!

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Перекуп или настоящий коллекционер? Кто-то отдал 63000$ за старый Iphone

Первый iPhone вышел более 15 лет назад, в далеком 2007 году. И если для авто, чтобы стать ретро нужно лет 50, то смартфон 15-летней давности уже становится интересным для коллекционеров древности. И вот 19 февраля с молотка ушел еще один экземпляр. Автор лота выложил "новенький" iPhone 2G с 8 ГБ памяти в заводской пленке, которую, кстати, не пощадили годы. Стартовая цена составила $2500, но некий ценитель несвежих яблок заплатил за него более $63 000.

Что интересно, теперь уже бывшая владелица получила этот iPhone в подарок, но так и не пользовалась им, потому что была абонентом другого оператора. Неплохая инвестиция, может открывать свои онлайн тренинги. Интересно, сколько еще подобных бизнесменов имеет упакованные первые Iphone и просто ждут пока цена на них вырастет еще больше?

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Источник: gsmarena