Два годных смартфона Xiaomi у нас на обзоре. Определяем лучший

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POCO M3 Pro vs Redmi Note 10 5G: сравнительный тест

Xiaomi продолжает развивать линейку POCO, которая, возможно, со временем все же станет отдельным и независимым брендом. Сейчас же понять, чем отличаются ряд ее моделей от Redmi, не представляется возможным. Очередной пример клонирования — Poco M3 Pro и Redmi Note 10 5G. Похожи ли новинки как две капли воды или они все же отличаются? И какую в итоге предпочесть? Давайте разбираться.

Оба смартфона получились идентичные по габаритам, кнопки и разъемы расположены одинаково. Со стороны дисплея их вообще невозможно отличить. Но отличия все же есть — оформление спинки. Тут уже точно не перепутаешь две модели. У POCO M3 Pro глянцевый задник, который заляпывается за секунду, но вот исполнение камеры а-ля Galaxy S21 выглядит интереснее. Redmi Note 10 5G предлагает унылый и матовый пластик, но зато поверхность сохраняет презентабельный внешний вид долго.

Экраны у обеих моделей одинаковые и в целом для своего сегмента они вполне годные. Разве что номинальная яркость скромная и на солнце дисплей «слепнет». Определенно, ради производительности POCO M3 Pro и Redmi Note 10 5G покупать не стоит. Но объективно, Dimensity 700 тот пример, когда чип MediaTek вышел актуальным для своего сегмента, отлично проявляет себя в повседневных задачах, не прожорлив и не склонен к перегреву. Но будьте готовы, что некоторые тяжелые игры могут оказаться для чипа достаточно сложной задачей, которая грозит сбрасыванием частот и «заиканием».

Конечно, не в количестве мегапикселей счастье, но камеры Redmi Note 10 5G и POCO M3 Pro выглядят достаточно уныло. При одинаковой конфигурации датчиков 48 Мп + 2 Мп + 2 Мп, по качеству фото продукт от POCO выглядит предпочтительнее. Хотите узнать больше и в конце концов услышать вердикт, какой же смартфон стал лучшим — смотрите ролик