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Два необычных цвета обычного Redmi K70, параметры камеры и экрана

28.11.2023 65 0

Судя по официальным названиям цветов, у кого-то легкая форма дальтонизма ﻿

Смартфоны Redmi K70 представят уже завтра, 29 ноября, а сегодня Xiaomi показала дизайн обычного Redmi K70 в сиреневом и бирюзовом цветах (Purple и Blue).

 

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У нового смартфона будет такой же дизайн камеры, что и версия Pro – с большим прямоугольным островом и тремя камерами, выстроенными в квадратную форму вместе со светодиодами.


Кто-то может утверждать, что цвет скорее зеленый, но Redmi K70 уже был сертифицирован с точными названиями цветов. Новые официальные изображения также продемонстрировали 50 МП основную камеру и оптическую стабилизацию изображения, а также общую эстетику, повторяющую дизайн Redmi K70 Pro с плоскими гранями.

Redmi K70


Ходили слухи, что телефон получит процессор Dimensity 8300, но сегодня стало известно, что у Redmi K70 будет чип Snapdragon 8 Gen 2, экран 1220p и пиковая яркость до 4000 нит. Основная камера имеет сенсор 1/1,55 дюйма с размером пикселя 2,0 мкм и диафрагмой f/1,6.

 

Источник: GSMArena

Автор: Андрій Русанов Дата публикации: 28.11.2023
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Два необычных цвета обычного Redmi K70, параметры камеры и экрана