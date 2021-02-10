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  • Джонни Айв может пойти в OpenAI – они обсудили с владельцем создания нового гаджета с ИИ

Джонни Айв может пойти в OpenAI – они обсудили с владельцем создания нового гаджета с ИИ

27.09.2023 27 0

вот так да

 

Бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв, вероятно, будет сотрудничать с Сэмом Альтманом, CEO компании OpenAI над проектом нового устройства искусственного интеллекта.

 

По сообщениям, Айв и Альтман обсуждают создание нового оборудования для эры ИИ. Пока неизвестно, для чего именно предназначено устройство и как оно будет выглядеть.

 

Джонни Айв может пойти в OpenAI – они обсудили с владельцем создания нового гаджета с ИИ – фото 1

 

В разработке возможной концепции также участвует гендиректор SoftBank Масаэси Сон, известный инвестор в проекты ИИ.

 

OpenAI – разработчик популярного чат-бота ChatGPT. Интересно, не приведет ли сотрудничество Айва с OpenAI к конкуренции с Apple, которая также работает над собственным проектом ИИ.

 

Джонни Айв может пойти в OpenAI – они обсудили с владельцем создания нового гаджета с ИИ – фото 2

 

Пока что проект находится на ранней стадии обсуждения. Но было бы интересно увидеть, как опыт Джонни Айва в дизайне гаджетов применится в сфере искусственного интеллекта.

 

Источник - The Verge

Автор: Андрій Ш. Дата публикации: 27.09.2023
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Джонни Айв может пойти в OpenAI – они обсудили с владельцем создания нового гаджета с ИИ