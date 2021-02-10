Джонни Айв может пойти в OpenAI – они обсудили с владельцем создания нового гаджета с ИИ

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вот так да

Бывший главный дизайнер Apple Джонни Айв, вероятно, будет сотрудничать с Сэмом Альтманом, CEO компании OpenAI над проектом нового устройства искусственного интеллекта.

По сообщениям, Айв и Альтман обсуждают создание нового оборудования для эры ИИ. Пока неизвестно, для чего именно предназначено устройство и как оно будет выглядеть.

В разработке возможной концепции также участвует гендиректор SoftBank Масаэси Сон, известный инвестор в проекты ИИ.

OpenAI – разработчик популярного чат-бота ChatGPT. Интересно, не приведет ли сотрудничество Айва с OpenAI к конкуренции с Apple, которая также работает над собственным проектом ИИ.

Пока что проект находится на ранней стадии обсуждения. Но было бы интересно увидеть, как опыт Джонни Айва в дизайне гаджетов применится в сфере искусственного интеллекта.

Источник - The Verge