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В современном мире нужно всегда оставаться активным. Но большие расстояния могут стать преградой, особенно в мегаполисах. Приобретение автомобиля – это дорогостоящее удовольствие, автобусы и маршрутки утомительные, а велосипеды тяжелые и громоздкие. Есть отличная альтернатива – электронные скутеры. Они компактные, легкие и совсем недорогие. Но поскольку от транспорта зависит личная безопасность, нужно выбирать надежное средство от популярного производителя. Электроскутер под названием NAVEE N40 как раз является подходящим вариантом. Давайте получше ознакомимся с продуктом.

Обзор электронного скутера NAVEE N40

Бренд NAVEE был основан в 2020 году. Направление, в котором работает компания – это разработка качественных и доступных электронных скутеров, самокатов и велосипедов. NAVEE входит в обширную экосистему Xiaomi. То есть, является ее суббрендом, ответственным за выпуск транспортных средств.

Итак, чем же примечателен электроскутер NAVEE N40? Прежде всего, это повышенная безопасность устройства. Скутер оснащен бесщеточным двигателем мощностью 350 Вт, позволяющим подниматься на небольшие возвышения с уклоном до 25%. NAVEE N40 поддерживает три скоростных режима – 5, 15 и 25 км/час. В многолюдных местах рекомендуется не превышать скорость 5 км/час, чтобы не травмировать пешеходов. Запас хода составляет 40 км.

Важную роль в вопросах безопасности играет двойная тормозная система с дисками. Передний тормоз имеет антиблокировочную систему E-ABS. Торможение срабатывает максимально быстро, благодаря чему обеспечена безопасная езда.

Напряжение аккумулятора NAVEE N40 составляет 36 вольт, емкость – 10Ач. В батареи используется электронная плата BMS. Она контролирует заряд аккумулятора, предотвращает перезарядку и продлевает срок службы батареи. Элекстрокутер способен проехать 40 километров на одном заряде. Если вы ездите в пределах 10 километров, то восполнять заряд аккумулятора потребуется не чаще, чем раз в неделю.

Электронный скутер NAVEE N40 может похвастаться внедорожными пневматическими шинами размером в 10 дюймов. Хорошая амортизация позволяет шинам справляться с неровной дорогой, песком и камнями. Благодаря своему специальному покрытию данные шины делают поездку безопасной и комфортной даже на плохих дорогах.

Ширина ручки NAVEE N40 – 50 см, ширина подножки – 15 см. Рама выполнена из высококачественного алюминиевого сплава 6061. Размеры скутера в разложенном состоянии составляют 1135 х 500 х 1178 мм при весе 16 кг. Устройство очень легко складывается и не занимает много места при хранении. Максимальная нагрузка, которую выдерживает электроскутер – 100 кг. NAVEE N40 имеет степень влагозащиты по стандарту IPX4.

Электроскутер оснащен передним фонарем яркостью 40 люкс, поэтому его смело можно использовать для поездок в темное время суток. Еще одно преимущество транспортного средства заключается в большом ЖК-экране, на котором отображается выходная скорость, текущий заряд и другие важные параметры. Также одним кликом переключается скорость.

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